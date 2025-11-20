ua en ru
Секретарь СНБО Умеров вернулся в Украину, - источник

Украина, Четверг 20 ноября 2025 16:44
UA EN RU
Секретарь СНБО Умеров вернулся в Украину, - источник Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Секретарь СНБО Рустем Умеров в среду, 19 ноября, вернулся в Украину.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Умеров якобы не планирует возвращаться в Украину на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере.

Впоследствии в Центре противодействия дезинформации сообщили, что подобные заявления являются фейком, и секретарь СНБО находится в запланированной заграничной командировке.

Что предшествовало

Напомним, в соцсетях распространяли заявления, что секретарь СНБО Рустем Умеров после опубликования "пленок Миндича" детективами НАБУ якобы выехал из Украины и не планирует возвращаться.

На вчерашнем видео с прибытия украинского лидера Владимира Зеленского в Турцию видно, что Умеров встречал делегацию Украины в турецком аэропорту, поэтому он находился в Анкаре вместе с президентом и чиновниками.

Отметим, детективы НАБУ подозревают соучредителя студии "Квартал 95" Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, а также незаконном влиянии на экс-министра обороны Рустема Умерова, который сейчас является секретарем СНБО.

РБК-Украина ранее писало, что 10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, преступная группа получала "откаты" в размере 10-15% от контрактов и легализовала через киевский офис около 100 млн долларов.

Как сообщил источник РБК-Украина, сейчас Зеленский готовит пакет законопроектов и решений, которые должны стабилизировать ситуацию после скандала в энергетике.

