"Швидкі рішення" Зеленського узгодять з Кабміном і "слугами", можливі й кадрові, - джерело
Президент Володимир Зеленський готує деякі законопроекти, які можуть допомогти вийти з ситуації, що склалася в країні на тлі гучного корупційного скандалу в енергетиці.
Про це РБК-Україна повідомило власне джерело.
Також готуються деякі рішення, які співрозмовник видання не хоче розкривати, адже глава держави ще має поговорити з урядом та фракцією "Слуга народу".
На уточнення, чи йдеться про кадрові рішення, джерело відповіло, що це залежить від рішення президента, адже в нього є на розгляді є як політичні, так і кадрові рішення.
Що сказав президент про "швидкі рішення"
Нагадаємо, президент України, який сьогодні перебуває з офіційним візитом в Іспанії, сьогодні вранці анонсував, що у середу, 19 листопада відвідає Туреччину.
А вже на цей четвер глава держави доручив готувати Ставку верховного головнокомандувача.
"Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі", - написав на своїх сторінках в соцмережах президент.
Корупційний скандал в енергетиці та як реагує влада
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, яка систематично вимагала "відкати" від контрагентів "Енергоатому".
За даними слідства, учасники схеми брали 10-15% від контрактів і називали цей механізм "шлагбаумом". Серед фігурантів - колишній бізнес-партнер Зеленського, співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч, ексміністр енергетики Герман Галущенко, колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, екскерівник служби безпеки "Енергоатому" та четверо учасників "бек-офісу".
Деяким фігурантам вже обрали запобіжні заходи, Чернишову - ВАКС продовжить розглядати сьогодні. При цьому Міндіч та Цукерман перебувають за кордоном.
Щодо двох останніх президент Зеленський підписав указ про санкції. Сьогодні Верховна Рада має розглянути звільнення глави Мін'юсту Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.
Уряд вже затвердив план оновлення наглядових рад і керівництва ключових держкомпаній паливно-енергетичного комплексу. Зеленський анонсував комплексне очищення системи управління енергетикою, включно з:
- оновленням складу НКРЕКП;
- змінами в керівництві Держінспекції ядерного регулювання та Держенергонагляду;
- призначенням нового керівника Фонду державного майна;
- перезавантаженням АРМА до кінця року;
- аудитом і продажем активів, що належали російським компаніям і колаборантам, для посилення оборони та наповнення бюджету України.
Як наголосив глава держави, всі такі об’єкти мають працювати на сто відсотків в інтересах України.