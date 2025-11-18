ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Швидкі рішення" Зеленського узгодять з Кабміном і "слугами", можливі й кадрові, - джерело

Київ, Вівторок 18 листопада 2025 11:33
UA EN RU
"Швидкі рішення" Зеленського узгодять з Кабміном і "слугами", можливі й кадрові, - джерело Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Президент Володимир Зеленський готує деякі законопроекти, які можуть допомогти вийти з ситуації, що склалася в країні на тлі гучного корупційного скандалу в енергетиці.

Про це РБК-Україна повідомило власне джерело.

Також готуються деякі рішення, які співрозмовник видання не хоче розкривати, адже глава держави ще має поговорити з урядом та фракцією "Слуга народу".

На уточнення, чи йдеться про кадрові рішення, джерело відповіло, що це залежить від рішення президента, адже в нього є на розгляді є як політичні, так і кадрові рішення.

Що сказав президент про "швидкі рішення"

Нагадаємо, президент України, який сьогодні перебуває з офіційним візитом в Іспанії, сьогодні вранці анонсував, що у середу, 19 листопада відвідає Туреччину.

А вже на цей четвер глава держави доручив готувати Ставку верховного головнокомандувача.

"Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі", - написав на своїх сторінках в соцмережах президент.

Корупційний скандал в енергетиці та як реагує влада

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, яка систематично вимагала "відкати" від контрагентів "Енергоатому".

За даними слідства, учасники схеми брали 10-15% від контрактів і називали цей механізм "шлагбаумом". Серед фігурантів - колишній бізнес-партнер Зеленського, співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч, ексміністр енергетики Герман Галущенко, колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, екскерівник служби безпеки "Енергоатому" та четверо учасників "бек-офісу".

Деяким фігурантам вже обрали запобіжні заходи, Чернишову - ВАКС продовжить розглядати сьогодні. При цьому Міндіч та Цукерман перебувають за кордоном.

Щодо двох останніх президент Зеленський підписав указ про санкції. Сьогодні Верховна Рада має розглянути звільнення глави Мін'юсту Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Уряд вже затвердив план оновлення наглядових рад і керівництва ключових держкомпаній паливно-енергетичного комплексу. Зеленський анонсував комплексне очищення системи управління енергетикою, включно з:

  • оновленням складу НКРЕКП;
  • змінами в керівництві Держінспекції ядерного регулювання та Держенергонагляду;
  • призначенням нового керівника Фонду державного майна;
  • перезавантаженням АРМА до кінця року;
  • аудитом і продажем активів, що належали російським компаніям і колаборантам, для посилення оборони та наповнення бюджету України.

Як наголосив глава держави, всі такі об’єкти мають працювати на сто відсотків в інтересах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАБУ САП Тімур Міндіч Энергоатом Верховна рада Слуга народа
Новини
Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення
Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського