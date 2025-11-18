"Швидкі рішення" Зеленського узгодять з Кабміном і "слугами", можливі й кадрові, - джерело

Президент Володимир Зеленський готує деякі законопроекти, які можуть допомогти вийти з ситуації, що склалася в країні на тлі гучного корупційного скандалу в енергетиці.

Також готуються деякі рішення, які співрозмовник видання не хоче розкривати, адже глава держави ще має поговорити з урядом та фракцією "Слуга народу".

На уточнення, чи йдеться про кадрові рішення, джерело відповіло, що це залежить від рішення президента, адже в нього є на розгляді є як політичні, так і кадрові рішення.

Що сказав президент про "швидкі рішення"

Нагадаємо, президент України, який сьогодні перебуває з офіційним візитом в Іспанії, сьогодні вранці анонсував, що у середу, 19 листопада відвідає Туреччину.

А вже на цей четвер глава держави доручив готувати Ставку верховного головнокомандувача.

"Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі", - написав на своїх сторінках в соцмережах президент.

Корупційний скандал в енергетиці та як реагує влада

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, яка систематично вимагала "відкати" від контрагентів "Енергоатому".

За даними слідства, учасники схеми брали 10-15% від контрактів і називали цей механізм "шлагбаумом". Серед фігурантів - колишній бізнес-партнер Зеленського, співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч, ексміністр енергетики Герман Галущенко, колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, екскерівник служби безпеки "Енергоатому" та четверо учасників "бек-офісу".

Деяким фігурантам вже обрали запобіжні заходи, Чернишову - ВАКС продовжить розглядати сьогодні. При цьому Міндіч та Цукерман перебувають за кордоном.