У мережі заявили, що Умєров не повернеться в Україну: де насправді перебуває секретар РНБО

Секретар РНБО Рустем Умєров наразі перебуває в офіційному відрядженні за кордоном. Інформація про те, що він не повернеться в Україну - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Відрядження Умєрова

Низка ЗМІ напередодні повідомила про те, що Умєров нібито відмовився повертатись в Україну на тлі корупційного скандалу в енергетичній сфері. За повідомленнями ЗМІ, він, нібито, особисто повідомив президента Володимира Зеленського про своє рішення.

Спростування недостовірної інформації

У ЦПД зазначили, що протягом останніх днів Умєров перебуває у запланованому офіційному відрядженні.

"Станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики.

Що передувало

Нещодавно, під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з фігурантів корупційної справи прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вперше публічно згадав ім’я Рустема Умєрова.

За словами прокурора, основний підозрюваний у справі - бізнесмен Тимур Міндіч - міг мати вплив не лише на міністра енергетики Германа Галущенка, а й на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

"Упродовж 2025 року задокументовано факти протиправної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом впливу на міністра енергетики Галущенка, а також у сфері оборони - через вплив на міністра оборони Умєрова", - заявив прокурор.

Водночас стало відомо, що в той же день Умєров виїхав з України до Стамбула. За його словами, він перебуває там для роботи над відновленням процесу обміну полоненими.