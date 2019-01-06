Сегодня Украина получит томос об автокефалии

Иллюстративное фото (www.president.gov.ua)

Последним шагом к самостоятельности украинской церкви стал Объединительный собор, который прошел 15 декабря в Софийском соборе

Томос для Украины будет вручен сегодня, 6 января. Знаковое событие произойдет во время божественной литургии на Фанаре в Турции, куда Вселенский патриарх Варфоломей пригласил новоизбранного митрополита Православной церкви Украины Епифания. Все подробности – в материале РБК-Украина.

Как украинская церковь получила независимость

Весной 2018 года Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить томос для украинской православной церкви. На тот момент в стране действовала одна каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Инициативу президента поддержала и Верховная Рада.

Осенью состоялось собрание иерархов в Стамбуле и синод Вселенского патриархата, на котором было принято решение предоставить томос об автокефалии УПЦ.

Последним шагом к самостоятельности украинской церкви стал Объединительный собор. Он прошел 15 декабря в Софийском соборе. На собрании представителей церквей Украины и священнослужителей Константинопольского патриархата было объявлено о создании новой поместной церкви в Украине - самоуправляемой и независимой от Российского патриархата. Также был избран глава новой церкви и утвержден ее устав.

Предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Именно он должен получить томос об автокефалии для Украины 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Реакция Московского патриархата на предоставление томоса

В Московском патриархате Объединительный собор назвали "незаконным собранием раскольников" и отказались на нем присутствовать. Кроме того, синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. По их мнению, Константинополь не имел права созывать какие-либо собрания в Украине и давать автокефалию без согласия всех канонических православных церквей, в том числе РПЦ.

Фото: заседание Синода УПЦ МП (church.ua)

После получения томоса об автокефалии статус УПЦ (МП) останется без изменений, за исключением названия. 20 декабря 2018 года Верховная рада поддержала законопроект о переименовании церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь.

Что изменит томос для Украины и какой будет новая церковь

Новая церковь под названием Православная церковь Украины (ПЦУ) становится самоуправляемой, административно независимой и канонической наряду с Российским патриархатом и другими православными церквями.

Членами ПЦУ являются все православные христиане страны, независимо от их национальности. Однако прихожане украинского происхождения в православной диаспоре подчиняются архиереям Вселенского патриархата.

В соответствии с утвержденным уставом, священнослужитель любого сана ПЦУ, окончательно осужденный своими церковными властями к любому наказанию, может апеллировать к Вселенскому патриарху.

Архиерейский собор в составе митрополита Киевского и всех епархиальных архиереев Украины наделяется полномочиями основывать новые епархии, ликвидировать или объединять старые, а также определять границы архиерейских областей. Только Архиерейский собор может накладывать анафему на всех членов церкви.

Главной властью в новой церкви становится Поместный собор. Он будет регулярно созываться митрополитом Киевским и постоянным годовым синодом каждые пять лет.