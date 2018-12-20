Рада обязала УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Документ был разработан с целью обеспечения госбезопасности и суверенитета Украины

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №5309 "О внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" о названии религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения ), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшее часть территории Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За закон проголосовали 240 нардепов.

Так, документ разработан с целью обеспечения государственной безопасности и суверенитета Украины, а также с целью обеспечения общества полной и достоверной информации.

Задачей закона является обеспечение соответствия названий религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящие центры которых находятся за пределами Украины в России, уставам таких организаций.

Согласно документу, религиозные организации с центрами в России в своем полном официальном названии должны будут отражать название того религиозного центра, частью которого они являются.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий призывал нардепов включить в повестку дня и проголосовать законы, необходимые для утверждения Единой поместной православной церкви в Украине.

До этого глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий подчеркивал, что законопроекты о переименовании церквей и переходе граждан к УПЦ КП уже давно рассмотрены профильным комитетом парламента и готовы к рассмотрению в сессионном зале.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада должна принять законопроект, который обяжет Украинскую православную церковь (УПЦ) МП изменить свое официальное название на Русскую православную церковь. К этому призывал епископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря.