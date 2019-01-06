Сьогодні Україна отримає томос про автокефалію

Ілюстративне фото (www.president.gov.ua)

Останнім кроком до самостійності української церкви став Об'єднавчий собор, який відбувся 15 грудня в Софійському соборі

Томос для України буде вручено сьогодні, 6 січня. Знакова подія відбудеться під час божественної літургії на Фанарі в Туреччині, куди Вселенський патріарх Варфоломій запросив новообраного митрополита Православної церкви України Єпіфанія. Всі подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Як українська церква отримала незалежність

Навесні 2018 року Петро Порошенко звернувся до Вселенського патріарха з проханням надати томос для української православної церкви. На той момент в країні діяла одна канонічна Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП), а також невизнані Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) і Українська автокефальна православна церква (УАПЦ). Ініціативу президента і Верховна Рада підтримала.

Восени відбулося зібрання ієрархів у Стамбулі і синод Вселенського патріархату, на якому було прийнято рішення надати томос про автокефалію УПЦ.

Останнім кроком до самостійності української церкви став Об'єднавчий собор. Він пройшов 15 грудня в Софійському соборі. На зборах представників церков та священнослужителів Константинопольського патріархату було оголошено про створення нової помісної церкви в Україні - самоврядна і незалежної від Російського патріархату. Також був обраний глава нової церкви і затверджено її статут.

Предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Думенко). Саме він повинен отримати томос про автокефалію для України 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Реакція Московського патріархату на надання томосу

У Московському патріархаті Об'єднавчий собор назвали "незаконним зборами розкольників" і відмовилися на ньому присутні. Крім того, синод Російської православної церкви прийняв рішення повністю розірвати стосунки з Константинопольським патріархатом. На їхню думку, Константинополь не мав права скликати будь-які збори в Україні та давати автокефалію без згоди всіх канонічних православних церков, у тому числі РПЦ.

Фото: засідання Синоду УПЦ МП (church.ua)

Після отримання томосу про автокефалію статус УПЦ (МП) залишиться без змін, за винятком назви. 20 грудня 2018 року Верховна рада підтримала законопроект про перейменування церкви Московського патріархату в Російську православну церкву.

Що змінить томос для України і якою буде нова церква

Нова церква під назвою Православна церква України (ПЦУ) стає самокерованою адміністративно незалежною і канонічної поряд з Російським патріархатом та іншими православними церквами.

Членами ПЦУ є всі православні християни країни, незалежно від їх національності. Однак парафіяни українського походження в православній діаспорі підпорядковуються архієреям Вселенського патріархату.

У відповідності з затвердженим статутом, священнослужитель будь-якого сану ПЦУ, остаточно засуджений своїми церковними властями до будь-якого покарання, може апелювати до Вселенського патріарха.

Архієрейський собор у складі митрополита Київського і всіх єпархіальних архієреїв України наділяється повноваженнями засновувати нові єпархії, ліквідувати або поєднувати старі, а також визначати межі архієрейських областей. Тільки Архиєрейський собор може накладати анафему на всіх членів церкви.

Головною владою в новій церкві стає Помісний собор. Він буде регулярно скликатися митрополитом Київським і річним постійним синодом кожні п'ять років.