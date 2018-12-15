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Православная церковь Украины будет автокефальной - устав (полный текст документа)

Новости » Общество    15.12.2018 - 22:32
Православная церковь Украины будет автокефальной - устав (полный текст документа)
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

РБК-Украина публикует утвержденный на Соборе устав новой православной церкви

Православная церковь Украины получит статус автокефальной и будет управляться в соответствии с томосом, который она получит от Константинопольского патриархата, и своим уставом. Об этом идет речь в проекте устава новой церкви, который есть в распоряжении РБК-Украина.

Его изданию предоставил один из участников Объединительного Собора украинских православных церквей. Источник утверждает, что именно этот вариант устава был окончательно утвержден на Соборе.

Согласно документу, главной властью в новой церкви считается Поместный Собор. Он должен регулярно созываться митрополитом Киевским и постоянным годовым Синодом каждые пять лет. Поместный Собор может созываться чрезвычайно по желанию предстоятеля церкви.

Напомним, в субботу, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви. Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине 6 января с рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре после завершения Собора благословил и поздравил митрополита Епифания с избранием предстоятелем Православной церкви Украины.

Отметим, в воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе состоится первая литургия предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.

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