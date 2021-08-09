Сегодня годовщина начала "бело-красно-белых" протестов в Беларуси: что о них известно

В прошлом году в этот день, 9 августа, в Беларуси вспыхнули массовые акции неповиновения. Люди вышли на улицы по всей стране после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко одержал якобы 80% поддержки и снова остался на посту президента Беларуси.

Больше о начале протестов и ситуации в Беларуси сейчас - в материале РБК-Украина .

Протесты начались до выборов

Хоть началом массовых протестов в Беларуси и считают, 9 августа, акции протеста против Лукашенко начались раньше. Белорусский режим, боясь поражения на выборах, начал преследовать всех возможных оппонентов. Так, незадолго до голосования с решетки попали Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, у которых была немалая поддержка среди белорусов.

Фото: митинг в поддержку Тихановской в Минске (nn.by)

После ареста место Тихановского в избирательной гонке заняла его жена - Светлана, которая получила очень большую поддержку. За несколько дней до выборов на акцию поддержки Тихановской в Минске вышли по меньшей мере 60 тысяч человек, что стало самой массовой акцией за многие годы в Беларуси.

Бело-красно-белый взрыв

Когда Центризбирком Беларуси объявил предварительные результаты выборов, согласно которым Лукашенко получал 80% голосов, а Тихановская, которые прогнозировали разгромную победу, - всего 10% поддержки, тысячи белорусов вышли на улицу, чтобы показать свое несогласие с явной фальсификацией.

Символом этих протестов сразу же стал национальный белорусский флаг бело-красно-белого цвета, а также герб Погоня, поскольку большинство протестующих были "вооружены" такими знаменами. А вот государственный флаг, потомок БССР, стал символом поддержки режима.

Протестовали по всей стране. Люди выходили на акции протеста не только в Минске, но и в Гродно, Витебске и других больших и малых городах и селах Беларуси. Только в Минске количество участников уличных протестов достигало нескольких сотен тысяч.

Фото: протесты в Беларуси вспыхнули из-за фальсификации выборов (фото tut.by)

Неоправданное насилие силовиков

Почти сразу белорусские силовики применили против несогласных с результатами президентских выборов протестующих неоправданное насилие. ОМОН расстреливал людей резиновыми пулями, забрасывал толпу дымовыми и светошумовыми гранатами, бил дубинками, после чего задерживал. Митингующих из Минска отправляли в СИЗО на Окрестина, где их избивали и пытали.

Уже в первые дни протестов несколько протестующих были убиты. Однако белорусский режим отказывается признавать свою ответственность.

Побег и аресты оппозиции

Через день после начала протестов странным образом исчезла главная конкурентка Лукашенко - Светлана Тихановская. Затем появилось видео со здания ЦИК, на котором она рассказала, что ей угрожает опасность со стороны других оппозиционеров. После этого Тихановская попала в Литву, откуда уже не вернулась в Беларусь.

Фото: силовики разгоняли протестующих в Минске (фото facebook.com SputnikPolskaOfficial)

Лукашенко уже несколько раз подтверждал, что отправить Тихановскую в Литву было идеей белорусского режима. Таким образом Лукашенко пытался дискредитировать оппозиционерку, чтобы показать якобы влияние Запада на нее.

Спаслись бегством и такие оппозиционеры, как Павел Латушко, который отправился в Польшу, и Валерий Цепкало, который также эмигрировал в Польшу через Россию и Украину. Однако других оппозиционеров, в частности Марию Колесникову и Максима Знака, постигла худшая участь - они сейчас находятся под стражей по делу о попытке силового захвата власти.

Мария Колесникова танцует в клетке суда в Беларуси. Суд проходит в закрытом режиме (впрочем как и в России теперь с недавнего времени). Невозможно не восхищаться ей и Тихановской. Сила, ум, красота и отвага pic.twitter.com/LQUApp1YAW - Соболь Любовь (@SobolLubov) August 4, 2021

По состоянию на сегодня, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", в Беларуси насчитывается 610 политических заключенных.

Непризнание президентства и санкции

Поскольку выборы в Беларуси были явно сфальсифицированы, то страны Евросоюза, США, а также Украина отказались признать их результат, а в дальнейшем и легитимность Лукашенко. Цивилизованный мир до сих пор призывает Лукашенко уйти с должности и провести честные и прозрачные президентские выборы.

За притеснения оппозиции, разгон протестов, а также преследование журналистов на режим Лукашенко уже было наложено несколько пакетов санкций со стороны ЕС и других стран мира. Кроме того, в ЕС уже готовят новые санкции за другие преступления режима.

Фото: акции в Беларуси сопровождались насилием

Отголоски "бело-красно-белых" протестов

Акции протеста против белорусского режима проходят до сих пор, хоть и не массовые. Белорусский режим пытается бороться с несогласными различными способами. В частности, против участников протестов возбуждаются уголовные дела, их штрафуют на огромные суммы, оппозиционные СМИ запрещают и признают экстремистским, а журналистов арестовывают.

Среди последних преступлений режима:

принудительная посадка самолета Ryanair для задержания основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги;

попытка принудительного вывоза спортсменки Кристины Тимановской с Олимпиады в Токио в Минск после того, как она раскритиковала чиновников олимпийской сборной;

переправка нелегалов в страны Балтии через белорусскую границу.

На все преступные и агрессивные действия белорусского режима Запад реагирует введением новых санкций.