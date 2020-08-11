Тихановская уехала в Литву

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)

Она покинула Беларусь

Главный конкурент действующей власти на выборах Светлана Тихановская покинула Беларусь. Она сейчас находится в Литве.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус на своей странице в Twitter.

Министр написал, что Тихановская в безопасности.

"Она в Литве", - добавил он.

Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси. Только спустя несколько часов она вышла на связь.

Как выяснилось, она находилась в ЦИК с адвокатом Максимом Знаком около 3 часов. Она была с ним в разных комнатах, поэтому адвокат не знает, о чем они говорили с представителями власти.

После этого стало известно, что она уехала в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что на Тихановскую готовилось покушение.

Напомним, что Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста, ее штаб считает, что появление на публике может вызвать провокации.

Тем временем, жители Беларуси, которые не согласны с предварительно оглашенной победой действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах, выходят на акции протеста в центрах городов.