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МВД Беларуси проводит экстренное заседание в связи с протестами

Минск, Воскресенье 09 августа 2020 23:59
МВД Беларуси проводит экстренное заседание в связи с протестами
Фото: протесты в Беларуси (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Оперативный штаб собрался на заседание вечером 9 августа

МВД Беларуси проводит экстренное заседание оперативного штаба в связи с протестами. В стране проходят массовые протесты после того, как стало известно, что по предварительным результатам выборы выиграл действующий президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщает NEXTA Live.

Ранее силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты. На протест в Минске вышли около 2 тысяч человек.

РБК-Украина писало, что в Минске автозак въехал в толпу протестующих, сбив человека.

В то же время сообщалось, что ОМОН опустил щиты в двух городах.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением на фоне протестов, призвав белорусские власти соблюдать основные демократические стандарты.

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