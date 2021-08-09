Сьогодні річниця початку "біло-червоно-білих" протестів в Білорусі: що про них відомо

Минулого року цього дня, 9 серпня, у Білорусі спалахнули масові акції непокори. Люди вийшли на вулиці по всій країні після оголошення попередніх результатів виборів, згідно з якими Олександр Лукашенко здобув нібито 80% підтримки та знову залишився на посаді президента Білорусі.

Більше про початок протестів та ситуацію в Білорусі зараз - в матеріалі РБК-Україна .

Протести почалися до виборів

Хоч початком масових протестів в Білорусі і вважають, 9 серпня, акції протесту проти Лукашенка почалися раніше. Білоруський режим, боячись поразки на виборах, почав переслідувати всіх можливих опонентів. Так, незадовго до голосування з ґрати потрапили Сергій Тіхановський та Віктор Бабарико, у яких була чимала підтримка серед білорусів.

Фото: мітинг на підтримку Тіхановської в Мінську (nn.by)

Після арешту місце Тіхановського в виборчих перегонах зайняла його дружина - Світлана, яка здобула дуже велику підтримку. За декілька днів до виборів на акцію підтримки Тіхановської у Мінську вийшли щонайменше 60 тисяч людей, що стало наймасовішою акцією за багато років в Білорусі.

Біло-червоно-білий вибух

Коли Центрвиборчком Білорусі оголосив попередні результати виборів, згідно з якими Лукашенко отримував 80% голосів, а Тіхановська, які прогнозували розгромну перемогу, - всього 10% підтримки, тисячі білорусів вийшли на вулицю, щоб показати свою незгоду з явною фальсифікацією.

Символом цих протестів відразу ж став національний білоруський стяг біло-червоно-білого кольору, а також герб Погоня, оскільки більшість протестувальників були "озброєні" такими стягами. А от державний стяг, нащадок БРСР, став символом підтримки режиму.

Протестували по всій країні. Люди виходили на акції протесту не лише в Мінську, але і в Гродно, Вітебську та інших великих та малих містах та селах Білорусі. Лише у Мінську кількість учасників вуличних протестів сягала декількох сотень тисяч.

Фото: протести у Білорусі спалахнули через фальсифікацію виборів (tut.by)

Невиправдане насильство силовиків

Майже відразу білоруські силовики застосували проти незгодних з результатами президентських виборів протестувальників невиправдане насилля. ОМОН розстрілював людей гумовими кулями, закидав натовп димовими та світлошумовими гранатами, бив кийками, після чого - затримував. Мітингувальників з Мінська відправляли в СІЗО на Окрестіна, де їх били та катували.

Вже в перші дні протестів декілька протестувальників були вбиті. Однак білоруський режим відмовляється визнавати свою відповідальність.

Втеча та арешти опозиції

Через день після початку протестів дивним чином зникла головна конкурентка Лукашенка - Світлана Тіхановська. Потім з'явилося відео з будівлі ЦВК, на якому вона розповіла, що їй загрожує небезпека зі сторони інших опозиціонерів. Після цього Тіхановська потрапила в Литву, звідки вже не повернулася в Білорусь.

Фото: силовики розганяли протестувальників у Мінську (facebook.com SputnikPolskaOfficial)

Лукашенко вже кілька разів підтверджував, що відправити Тіхановську в Литву було ідеєю білоруського режиму. Таким чином Лукашенко намагався дискредитувати опозиціонерку, щоб показати нібито вплив Заходу на неї.

Врятувалися втечею і такі опозиціонери, як Павло Латушко, який відправився в Польщу, та Валерій Цепкало, який також емігрував до Польщі через Росію та Україну. Однак інших опозиціонерів, зокрема Марію Колеснікову та Максима Знака, спіткала гірша доля - вони зараз перебувають під вартою по справі про спробу силового захоплення влади.

Мария Колесникова танцует в клетке суда в Беларуси. Суд проходит в закрытом режиме (впрочем как и в России теперь с недавнего времени). Невозможно не восхищаться ей и Тихановской. Сила, ум, красота и отвага pic.twitter.com/LQUApp1YAW — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 4, 2021

Станом на сьогодні, за даними білоруського правозахисного центру "Весна", у Білорусі налічується 610 політичних в'язнів.

Невизнання президентства та санкції

Оскільки вибори в Білорусі були явно сфальсифіковано, то країни Євросоюзу, США, а також Україна відмовилися визнати їх результат, а надалі і легітимність Лукашенка. Цивілізований світ до сьогодні закликає Лукашенка піти з посади і провести чесні та прозорі президентські вибори.

За утиски опозиції, розгін протестів, а також переслідування журналістів на режим Лукашенка вже було накладено декілька пакетів санкцій з боку ЄС та інших країн світу. Крім того, в ЄС вже готують нові санкції за інші злочини режиму.

Фото: акції в Білорусі супроводжувалися насильством

Відголоски "біло-червоно-білих" протестів

Акції протесту проти білоруського режиму проходять до сьогодні, хоч і не масові. Білоруський режим намагається боротися з незгодними різними способами. Зокрема, проти учасників протестів порушуються кримінальні справи, їх штрафують на величезні суми, опозиційні ЗМІ забороняють та визнають екстремістським, а журналістів арештовують.

Серед останніх злочинів режиму :

примусова посадка літака Ryanair для затримання засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги;

спроба примусового вивезення спортсменки Христини Тимановської з Олімпіади в Токіо до Мінська після того, як вона розкритикувала посадовців олімпійської збірної;

переправлення нелегалів у країни Балтії через білоруський кордон.

На всі злочинні та агресивні дії білоруського режиму Захід реагує введенням нових санкцій.