ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На протестах в Беларуси погибли не менее 5 человек, - правозащитники

Минск, Понедельник 17 августа 2020 18:24
На протестах в Беларуси погибли не менее 5 человек, - правозащитники
Фото: протесты в Беларуси (t me belteanews)
Автор: РБК-Украина

Еще не менее семи были в критическом состоянии

На протестах в Беларуси с 9 августа погибли не менее пяти человек. Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации.

Об этом сообщает "Радио Свобода - Беларусь" со ссылкой на БелаПАН и образовательно-социальную общественную организацию "Зьвяно".

Сообщается, что волонтеры после массовых избиений протестующих нашли 120 человек в больницах Минска и опросили 30 пострадавших с травмами разной степени тяжести. На момент выхода отчета власти подтвердили гибель только Александра Тарайковского.

Волонтеры сообщили БелаПАН, что 25-летнему Александру Вихору, который умер в Гомеле, было отказано в медицинской помощи. В связи с этим не ведется расследование его смерти и отказано в судебно-медицинской экспертизе.

У правозащитников есть свидетельства людей, которые были госпитализированы со сломанными ребрами, руками, травмами глазниц и другими травмами, требующими немедленной медицинской помощи. Все они утверждают, что медицинская помощь была оказана только через 6-12 часов, некоторым - только после потери сознания.

Отметим, правозащитники не приводят имена остальных троих погибших на протестах.

Напомним, сегодня Министерство здравоохранения Беларуси официально признало гибель двух человек на протестах.

Ранее в МВД Беларуси прокомментировали смерть Александра Тарайковского, заявив, что силовики могли стрелять в него из нелетального оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьпротестгибель
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь