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В ЕС назвали условие для отмены санкций против Беларуси

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Брюссель, Воскресенье 08 августа 2021 13:36
В ЕС назвали условие для отмены санкций против Беларуси Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз (ЕС) призвал режим Александра Лукашенко к общенациональному диалогу и уважению к правам человека. В ЕС назвали условие для отмены санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на текст заявления высокого представителя Жозепа Борреля от имени ЕС.

В течение года после выборов режим Лукашенко расправлялся с собственным обществом, последовательно углубляя разрыв с белорусским народом, говорится в заявлении.

По словам Борреля, через год после выборов запрос гражданского общества относительно свободных демократических выборов остается без ответа.

"Единственный способ прекратить политический кризис - это всесторонний национальный диалог. Отмена санкций ЕС станет возможной только тогда, когда власти Беларуси полностью будут придерживаться принципов демократии и верховенства права, уважать обязательства по правам человека и прекратят все репрессии", - сообщил он.

Режим должен безоговорочно освободить и реабилитировать более 600 политических заключенных, заявил Боррель.

Напомнить, Светлана Тихановская призвала прекратить "зависимость" Беларуси от России.

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