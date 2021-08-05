Тимановская назвала условие своего возвращения в Беларусь
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская пока не планирует возвращаться в Беларусь. Представители белорусской олимпийской команды пытались ее силой вернуть из Токио в Минск после того, как она раскритиковала чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Тимановской в Варшаве.
Как отметила спортсменка, для того, чтобы она вернулась домой, нахождение на территории Беларуси должно стать безопасным.
"Я буду готова вернуться в Беларусь, когда буду уверена, что мое пребывание там будет безопасным", - сказала она журналистам.
Тимановская прибыла в Варшаву самолетом вчера вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу, чтобы она могла убежать от белорусского режима.
Напомним, муж Тимановской также сбежал из Беларуси после скандала с женой. Он въехал в Украину и получил польскую гуманитарную визу.
С чего начался скандал, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.