ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тимановская назвала условие своего возвращения в Беларусь

Новина українською →
Варшава, Четверг 05 августа 2021 15:56
Тимановская назвала условие своего возвращения в Беларусь Фото: Кристина Тимановская, белорусская спортсменка (instagram.com kristi_timanovskaya)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская пока не планирует возвращаться в Беларусь. Представители белорусской олимпийской команды пытались ее силой вернуть из Токио в Минск после того, как она раскритиковала чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Тимановской в Варшаве.

Как отметила спортсменка, для того, чтобы она вернулась домой, нахождение на территории Беларуси должно стать безопасным.

"Я буду готова вернуться в Беларусь, когда буду уверена, что мое пребывание там будет безопасным", - сказала она журналистам.

Тимановская прибыла в Варшаву самолетом вчера вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу, чтобы она могла убежать от белорусского режима.

Напомним, муж Тимановской также сбежал из Беларуси после скандала с женой. Он въехал в Украину и получил польскую гуманитарную визу.

С чего начался скандал, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь спортсменка
NEWS
Стала известна причина смерти Марчука
Стала известна причина смерти Марчука
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине