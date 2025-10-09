СБУ спростувала чутки про підготовку підозри голові САП Клименку

Служба безпеки України спростувала інформацію, поширену в ЗМІ, про нібито підготовку підозри керівнику САП Олександру Клименку у справі нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка.

Про це повідомили РБК-Україна в пресслужбі СБУ.

Що написали ЗМІ

Днями в медіа поширилася інформація від неназваних джерел про те, що Служба безпеки України нібито вивчає можливу причетність керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка до однієї зі справ, у якій свідчення дає нардеп Федір Христенко, підозрюваний у державній зраді.

Крім того, повідомлялося, що Клименку найближчим часом нібито можуть оголосити підозру, що в такому разі це стане підставою для його тимчасового відсторонення.

Що заявили в СБУ

Як зазначили в Службі безпеки в коментарі РБК-Україна, інформація, нещодавно розповсюджена в ЗМІ на основі даних від анонімних джерел, що нібито "Служба безпеки України вивчає можливу причетність керівника САП Клименка до однієї зі справ, у якій свідчення дає нардеп Федір Христенко" не відповідає дійсності.

Також, кажуть в СБУ, неправдивими є дані від джерел, що "найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народного депутата України від ОПЗЖ Федора Христенка триває, йому повідомлено про підозру у державній зраді, додають спецслужби.

Справа Христенка

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко став фігурантом гучного кримінального провадження. Слідство інкримінує йому державну зраду та співпрацю з російськими спецслужбами.

За версією СБУ, вербування Христенка відбулося ще за президентства Віктора Януковича. З того часу він нібито діяв як агент ФСБ, виконуючи доручення російської розвідки.

Слідчі пов’язують його з колишнім соратником Януковича Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), який, за даними українських спецслужб, координує діяльність ФСБ на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Крім того, Христенко підтримував контакт із колаборантом Арменом Саркісяном (Арменом Горлівським), який загинув на початку 2025 року під час вибуху в московському житловому комплексі.

Правоохоронці також заявляють, що під час Революції гідності Христенко активно сприяв організації "Антимайдану". Зокрема, він нібито залучав підконтрольних перевізників для перевезення так званих "тітушок".

Окремий епізод розслідування стосується його контактів із представниками Національного антикорупційного бюро України. Христенко, за даними слідства, підтримував зв’язок із детективом Русланом Магамедрасуловим, який уже затриманий, а також із керівником підрозділу детективів Олександром Скомаровим.

Через останнього народний депутат, імовірно, намагався впливати на Бюро економічної безпеки та отримував доступ до закритих матеріалів справ НАБУ - зокрема, до результатів негласних слідчих дій і документів кандидатів у детективи.

Слідство також вважає, що за участі підлеглих Скомарова Христенко міг допомогти бізнесмену Геннадію Боголюбову, партнеру Ігоря Коломойського, покинути Україну.