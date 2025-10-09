ua en ru
Четверг 09 октября 2025

СБУ опровергла слухи о подготовке подозрения главе САП Клименко

Киев, Четверг 09 октября 2025 16:29
СБУ опровергла слухи о подготовке подозрения главе САП Клименко Фото: глава САП Александр Клименко (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Ростислав Шаправский

Служба безопасности Украины опровергла информацию, распространенную в СМИ, о якобы подготовке подозрения руководителю САП Александру Клименко по делу нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе СБУ.

Что написали СМИ

На днях в медиа распространилась информация от неназванных источников о том, что Служба безопасности Украины якобы изучает возможную причастность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко к одному из дел, по которому показания дает нардеп Федор Христенко, подозреваемый в государственной измене.

Кроме того, сообщалось, что Клименко в ближайшее время якобы могут объявить подозрение, что в таком случае это станет основанием для его временного отстранения.

Что заявили в СБУ

Как отметили в Службе безопасности в комментарии РБК-Украина, информация, недавно распространенная в СМИ на основе данных от анонимных источников, что якобы "Служба безопасности Украины изучает возможную причастность руководителя САП Клименко к одному из дел, в котором показания дает нардеп Федор Христенко" не соответствует действительности.

Также, говорят в СБУ, ложными являются данные от источников, что "в ближайшее время Клименко могут объявить подозрение, а это может стать основанием для его отстранения".

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины от ОПЗЖ Федора Христенко продолжается, ему сообщено о подозрении в государственной измене, добавляют спецслужбы.

Дело Христенко

Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко стал фигурантом громкого уголовного производства. Следствие инкриминирует ему государственную измену и сотрудничество с российскими спецслужбами.

По версии СБУ, вербовка Христенко состоялась еще при президентстве Виктора Януковича. С тех пор он якобы действовал как агент ФСБ, выполняя поручения российской разведки.

Следователи связывают его с бывшим соратником Януковича Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский), который, по данным украинских спецслужб, координирует деятельность ФСБ на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Кроме того, Христенко поддерживал контакт с коллаборационистом Арменом Саркисяном (Арменом Горловским), который погиб в начале 2025 года при взрыве в московском жилом комплексе.

Правоохранители также заявляют, что во время Революции достоинства Христенко активно способствовал организации "Антимайдана". В частности, он якобы привлекал подконтрольных перевозчиков для перевозки так называемых "титушек".

Отдельный эпизод расследования касается его контактов с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины. Христенко, по данным следствия, поддерживал связь с детективом Русланом Магамедрасуловим, который уже задержан, а также с руководителем подразделения детективов Александром Скомаровым.

Через последнего народный депутат, вероятно, пытался влиять на Бюро экономической безопасности и получал доступ к закрытым материалам дел НАБУ - в частности, к результатам негласных следственных действий и документам кандидатов в детективы.

Следствие также считает, что при участии подчиненных Скомарова Христенко мог помочь бизнесмену Геннадию Боголюбову, партнеру Игоря Коломойского, покинуть Украину.

После начала полномасштабного вторжения Христенко покинул страну и поселился в Объединенных Арабских Эмиратах. В июле ему заочно объявили подозрение, а в августе - объявили в розыск.

6 сентября стало известно о его задержании в Украине. По данным СМИ, возвращение Христенко произошло не через официальную экстрадиционную процедуру, а в рамках политической договоренности.

Больше о Федоре Христенко читайте в отдельном материале РБК-Украина.

