СБУ опровергла слухи о подготовке подозрения главе САП Клименко
Служба безопасности Украины опровергла информацию, распространенную в СМИ, о якобы подготовке подозрения руководителю САП Александру Клименко по делу нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко.
Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе СБУ.
Что написали СМИ
На днях в медиа распространилась информация от неназванных источников о том, что Служба безопасности Украины якобы изучает возможную причастность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко к одному из дел, по которому показания дает нардеп Федор Христенко, подозреваемый в государственной измене.
Кроме того, сообщалось, что Клименко в ближайшее время якобы могут объявить подозрение, что в таком случае это станет основанием для его временного отстранения.
Что заявили в СБУ
Как отметили в Службе безопасности в комментарии РБК-Украина, информация, недавно распространенная в СМИ на основе данных от анонимных источников, что якобы "Служба безопасности Украины изучает возможную причастность руководителя САП Клименко к одному из дел, в котором показания дает нардеп Федор Христенко" не соответствует действительности.
Также, говорят в СБУ, ложными являются данные от источников, что "в ближайшее время Клименко могут объявить подозрение, а это может стать основанием для его отстранения".
Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины от ОПЗЖ Федора Христенко продолжается, ему сообщено о подозрении в государственной измене, добавляют спецслужбы.
Дело Христенко
Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко стал фигурантом громкого уголовного производства. Следствие инкриминирует ему государственную измену и сотрудничество с российскими спецслужбами.
По версии СБУ, вербовка Христенко состоялась еще при президентстве Виктора Януковича. С тех пор он якобы действовал как агент ФСБ, выполняя поручения российской разведки.
Следователи связывают его с бывшим соратником Януковича Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский), который, по данным украинских спецслужб, координирует деятельность ФСБ на временно оккупированных территориях Донецкой области.
Кроме того, Христенко поддерживал контакт с коллаборационистом Арменом Саркисяном (Арменом Горловским), который погиб в начале 2025 года при взрыве в московском жилом комплексе.
Правоохранители также заявляют, что во время Революции достоинства Христенко активно способствовал организации "Антимайдана". В частности, он якобы привлекал подконтрольных перевозчиков для перевозки так называемых "титушек".
Отдельный эпизод расследования касается его контактов с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины. Христенко, по данным следствия, поддерживал связь с детективом Русланом Магамедрасуловим, который уже задержан, а также с руководителем подразделения детективов Александром Скомаровым.
Через последнего народный депутат, вероятно, пытался влиять на Бюро экономической безопасности и получал доступ к закрытым материалам дел НАБУ - в частности, к результатам негласных следственных действий и документам кандидатов в детективы.
Следствие также считает, что при участии подчиненных Скомарова Христенко мог помочь бизнесмену Геннадию Боголюбову, партнеру Игоря Коломойского, покинуть Украину.
После начала полномасштабного вторжения Христенко покинул страну и поселился в Объединенных Арабских Эмиратах. В июле ему заочно объявили подозрение, а в августе - объявили в розыск.
6 сентября стало известно о его задержании в Украине. По данным СМИ, возвращение Христенко произошло не через официальную экстрадиционную процедуру, а в рамках политической договоренности.
Больше о Федоре Христенко читайте в отдельном материале РБК-Украина.