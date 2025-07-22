ua en ru
Вт, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

СБУ виявила витік конфіденційної інформації з НАБУ: обшуки у родичів нардепа ОПЗЖ

Вівторок 22 липня 2025 11:21
UA EN RU
СБУ виявила витік конфіденційної інформації з НАБУ: обшуки у родичів нардепа ОПЗЖ Фото: Федір Христенко (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора викрили нові факти витоку службової та конфіденційної інформації з Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання родичів народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка вилучено документи з обмеженим доступом.

Йдеться про матеріали негласного стеження, персональні дані фігурантів кримінальних проваджень НАБУ, а також анкети кандидатів на посади детективів Бюро.

Фото: СБУ виявила витік конфіденційної інформації з НАБУ (t.me/SBUkr)

Серед іншого - документи на одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у контактах з представниками Росії.

У слідства є дані, що він допомагав батькові вести незаконну торгівлю з РФ.

Також виявлено анкету колишнього детектива Тимура Аршавіна, який торік незаконно залишив територію України і досі не повернувся.

Зв'язки у НАБУ

Як повідомлялось, 21 липня Христенку, який з початку повномасштабного вторгнення залишив Україну, оголошено підозру за кількома статтями, зокрема у держзраді.

За даними СБУ, він співпрацює з ФСБ РФ з часів колишньго президента України Віктора Януковича, має тісні зв’язки з низкою фігурантів проросійського підпілля та окремими керівниками НАБУ.

Так, Христенко перебуває у тісному контакті з Русланом Магамедрасуловим, якого затримали напередодні.

Крім того, слідство встановило його зв'язки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим.

За даними СБУ, підлеглі Скомарова нібито сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Геннадію Боголюбову.

Організатором цієї операції, за даними слідства, був Христенко.

СБУ продовжує комплексні заходи з виявлення можливих агентурних проникнень в антикорупційні органи. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, що Служба безпеки України проводили спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Виявлений посадовець НАБУ, за версією слідства, не лише мав бізнес-зв’язки з Росією, а й потенційно передавав чутливу інформацію ворогу.

Крім того Магамедрасулов підтримував зв’язки з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
Новини
За добу росіяни втратили на фронті 1090 солдатів і багато техніки, - Генштаб
За добу росіяни втратили на фронті 1090 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні