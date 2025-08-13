Нардепа від ОПЗЖ Христенка оголосили в розшук

Служба безпеки України оголосила в розшук нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрюють у зв'язках із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ України.

Стосовно нардепа мають застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У розшуковій картці зазначено, що Христенко зник 21 липня і розшукується за переховування від органів досудового розслідування.

Справа Христенка

Федір Христенко, чинний народний депутат від ОПЗЖ, опинився в центрі великого скандалу: його звинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами.

За даними слідства, вербування Христенка відбулося ще за часів президентства Віктора Януковича. Протягом тривалого часу він діяв як резидент ФСБ, виконуючи завдання за агентурною лінією.

Слідство встановило, що Христенко мав міцні зв'язки з представниками Національного антикорупційного бюро України. Він підтримував контакт із детективом НАБУ Русланом Магамедрасуловим, який уже затриманий СБУ, а також із керівником підрозділу детективів Олександром Скомаровим.

За версією правоохоронців, Христенко через Скомарова намагався впливати на Бюро економічної безпеки, а також мав доступ до конфіденційних матеріалів кримінальних проваджень НАБУ, включно з даними негласних слідчих дій та анкетами кандидатів у детективи.