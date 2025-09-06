ua en ru
СБУ затримала нардепа Христенка від ОПЗЖ, якого підозрюють у держзраді

Субота 06 вересня 2025 15:54

СБУ затримала нардепа Христенка від ОПЗЖ, якого підозрюють у держзраді Фото: затриманий нардеп Федір Христенко (facebook.com/f.hristenko)
Автор: Едуард Ткач

В Україні затримано та арештовано народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка за підозрою у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України і власні джерела.

Правоохоронці уточнили, що затримано депутата ІХ скликання, який пройшов до Ради від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ). Він перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ Росії ще задовго до повномасштабного вторгнення і активно виконував завдання російської спецслужби.

Крім того, підозрюваний налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України.

У липні цього року за матеріалами СБУ та Офісу Генерального прокурора, фігуранту повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

"Сьогодні, після його затримання він був доставлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - додали в СБУ.

Фото: затриманий нардеп у суді (t.me/pgo_gov_ua)

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах уточнили, що затриманим є чинний народний депутат від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко.

Згідно матеріалів справи, він топовий агент ФСБ Росії (резидент), який окремо відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

"Христенко перебував у тісних стосунках із частиною керівників Бюро. Серед них - один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала у липні за підозрою у веденні бізнесу з РФ", - додали джерела.

Нагадаємо, наприкінці липня в СБУ повідомили, що викрили нові факти витоку службової та конфіденційної інформації з Національного антикорупційного бюро України.

Зокрема, під час обшуків у родичів Христенка було вилучено документи з обмеженим доступом. Йшлося про матеріали негласного слідства, персональні дані фігурантів кримінальних проваджень НАБУ, а також анкети кандидатів на посаду детективів бюро.

Причому серед іншого були документи на Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у контактах з представниками РФ.

