СБУ викрила чинного нардепа від ОПЗЖ у зв’язках з РФ: мав вплив на НАБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили чинного народного депутата Федіра Христенка (ОПЗЖ) у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними, він був завербований ФСБ ще за часів колишньго президента України Віктора Януковича і тривалий час працював як резидент - один із ключових агентів.

За матеріалами слідства, Христенко підтримував контакт з детективом НАБУ Русланом Магамедрасуловим, якого сьогодні затримала СБУ.

Крім того, фігурує керівник підрозділу детективів Олександр Скомаров. Встановлено, що у 2022 році дружина Скомарова виїхала за кордон на авто, яке належить родині Христенка.

За даними слідства, Христенко через Скомарова намагався вплинути на Бюро економічної безпеки.

Скомаров був кандидатом на посаду керівника відомства, і в разі його призначення очікувалося, що він сприятиме закриттю справ проти Ігоря Коломойського.

Цю інформацію підтверджує переписка Коломойського з підлеглими.

Слідство також задокументувало, що двоє детективів НАБУ - підлеглі Скомарова - супроводжували бізнес-партнера Коломойського Геннадія Боголюбова під час перетину кордону.

За даними СБУ, "операцію прикриття" також організував Христенко.

Матеріали НАБУ у "контактів" Христенка

Під час обшуків у пов'язаних з депутатом осіб вилучили документи кримінальних проваджень НАБУ, зокрема матеріали негласного стеження та анкети кандидатів у детективи Бюро.

Це свідчить про системні витоки інформації з антикорупційного органу та можливе агентурне проникнення ФСБ.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини справи. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора.

Що відомо про справу

Слідство встановило, що Христенко мав значний вплив на діяльність Національного антикорупційного бюро України.

Зокрема, він підтримував зв'язок із керівниками та детективами НАБУ, через яких здійснював вплив на кримінальні провадження, зокрема в інтересах окремих бізнесменів і політиків.

Йому вже заочно повідомлено про підозру за статтями: