Затримання Федора Христенка: що відомо про нардепа від “ОПЗЖ” і його справу

Сьогодні в Україні затримали народного депутата від забороненої партії “ОПЗЖ” Федора Христенка. Йому інкримінують державну зраду.

Детальніше про те, хто він, яку політичну кар’єру будував і в чому саме підозрюють, розповідає РБК-Україна .

Федір Христенко - український політик, народний депутат Верховної Ради 9-го скликання від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), член однойменної фракції та Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Народився 11 жовтня 1983 року в селі Старогнатівка Донецької області. Закінчив Донецький національний університет імені Василя Стуса. Працював у сфері пасажирських автоперевезень, засновник та керівник ТОВ "Істголдкапітал".

Політична кар’єра

У 2014 році був довіреною особою кандидата в президенти України Петра Порошенка по округу №49 (Донецька область).

У 2019 році обраний народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання від ОПЗЖ за виборчим округом №46 (Донецька область).

За час роботи у парламенті став співавтором лише п’яти законопроєктів, зокрема щодо вільної економічної зони на Донбасі. Автором власного законопроєкту був лише одного.

У серпні 2020 року Христенко став одним з ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства. У жовтні того ж року КСУ ухвалив скандальне рішення, яким скасував відповідальність за недостовірне декларування.

Скандали та розслідування

У 2020 році святкував день народження дружини в Москві, де вартість банкету сягнула близько 1 млн доларів. За даними журналіста Дениса Казанського, оплату взяв на себе кримінальний авторитет із Горлівки.

У 2021 році звертався до Держприкордонслужби з вимогою розслідувати витік інформації про численні візити його дружини до Москви. Через це проти нього було відкрито адмінпровадження за конфлікт інтересів, але згодом його закрили.

У декларації Христенка зафіксовані готівкові заощадження на суму понад 114 млн гривень.

У 2018 році його дружина придбала в Росії:

квартиру площею 176 м²,

три паркомісця,

комору.

Діяльність після 2022 року

22 лютого 2022 року Христенко не голосував у Верховній Раді за засудження визнання РФ так званих "Л/ДНР" і введення санкцій проти Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Христенко разом із дружиною виїхали з України. Він перестав з’являтися на засіданнях парламенту та зник із публічного простору. Згідно з аналітикою Руху ЧЕСНО, з початку 2022 року до травня 2023 року він пропустив 94% голосувань.

У 2025 році Служба безпеки України оголосила Христенку підозру в державній зраді та зловживанні впливом. За даними слідства, він був агентом ФСБ та сприяв посиленню російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. Пізніше політика оголосили у розшук.

Арешт Христенка

Сьогодні, 6 вересня, Служба безпеки України затримала та арештувала народного депутата від партії "ОПЗЖ" Федора Христенка за підозрою у держзраді.

За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ Росії ще задовго до повномасштабного вторгнення та активно виконував завдання російської спецслужби.