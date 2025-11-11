СБУ назвала імена командирів РФ, які наказали атакувати Львів "Кинджалами"

Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угруповань РФ, яке причетне до ракетного удару по Львову у ніч з 3 на 4 вересня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Підозра російським військовим

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п’ятьом російським військовим, які командували ракетною атакою на Львів у ніч із 3 на 4 вересня 2024 року.

Унаслідок удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру в зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - "Ансамбль історичного центру Львова".

За даними слідства, під час повітряного нападу окупанти використали дві аеробалістичні ракети "Кинджал" та одну крилату ракету Х-101.

Хто керував атакою

Керував атакою генерал-майор Сергій Кувалдін, командувач дальньої авіації військово-повітряних сил РФ.

До планування удару він залучив свого заступника полковника Сергія Шевеля, а виконання доручив 22-й важкій бомбардувальній авіадивізії під командуванням генерал-майора Миколи Варпаховича.

Наказ безпосередньо здійснити обстріл отримав полковник Олег Скитський, командир 121-го важкого бомбардувального полку РФ, а також полковник Денис Ахмадєєв, який очолює 44-й окремий авіаційний полк спецпризначення.

Усім п’ятьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб, що призвело до тяжких наслідків.

Ми писали раніше, який вигляд має Львів після комбінованої атаки. Більшість пошкоджених об'єктів - це все історична спадщина.

Тоді у Львові було пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Мова йде про памʼятки на вулицях Коновальця та Кокорудза. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

