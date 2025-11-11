ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

СБУ назвала імена командирів РФ, які наказали атакувати Львів "Кинджалами"

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 14:10
UA EN RU
СБУ назвала імена командирів РФ, які наказали атакувати Львів "Кинджалами" Фото: СБУ оголосила про підозру командирам РФ (SerUkraine)
Автор: Оксана Тесленко

Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угруповань РФ, яке причетне до ракетного удару по Львову у ніч з 3 на 4 вересня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Підозра російським військовим

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п’ятьом російським військовим, які командували ракетною атакою на Львів у ніч із 3 на 4 вересня 2024 року.

Унаслідок удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру в зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - "Ансамбль історичного центру Львова".

За даними слідства, під час повітряного нападу окупанти використали дві аеробалістичні ракети "Кинджал" та одну крилату ракету Х-101.

Хто керував атакою

Керував атакою генерал-майор Сергій Кувалдін, командувач дальньої авіації військово-повітряних сил РФ.

До планування удару він залучив свого заступника полковника Сергія Шевеля, а виконання доручив 22-й важкій бомбардувальній авіадивізії під командуванням генерал-майора Миколи Варпаховича.

Наказ безпосередньо здійснити обстріл отримав полковник Олег Скитський, командир 121-го важкого бомбардувального полку РФ, а також полковник Денис Ахмадєєв, який очолює 44-й окремий авіаційний полк спецпризначення.

Усім п’ятьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб, що призвело до тяжких наслідків.

Ми писали раніше, який вигляд має Львів після комбінованої атаки. Більшість пошкоджених об'єктів - це все історична спадщина.

Тоді у Львові було пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Мова йде про памʼятки на вулицях Коновальця та Кокорудза. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

СБУ систематично працює над виявленням агентів російського режиму та доведенням справ до реальних термінів. Так, нещодавно "кріт" у Повітряних Силах ЗСУ, який готував масштабний удар по авіації України, отримав 15 років тюрми.

Також до цього ще російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна за передачу росіянам даних про військові ешелони. Ще один поплічник росіян отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна за коригування ракетно-дронових ударів по Одещині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Львів
Новини
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа