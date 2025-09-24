ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

СБУ викрила "крота" у лавах ЗСУ: готував масштабну атаку по авіації Україні

Україна, Середа 24 вересня 2025 19:04
UA EN RU
СБУ викрила "крота" у лавах ЗСУ: готував масштабну атаку по авіації Україні Фото: зрадник отримав 15 років позбавлення волі (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

"Кріт" у Повітряних Силах ЗСУ, який готував масштабний удар по авіації України, отримав 15 років тюрми.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на допис СБУ в Telegram.

Військовий-зрадник був одним з найцінніших агентів РФ у лавах ЗСУ. За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих СБУ він отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зрадником виявився очільник квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних Сил ЗСУ, якого завербував ворог. Для цього росіяни задіяли екс-дружину військового, після чого він комунікував вже напряму із представником ворожої спецслужби.

Згідно із матеріалами слідства, зрадник займався підготовкою координат для подальшої масованої ракетно-дронової атаки по авіаційній інфраструктурі України. Ворога цікавили оперативні аеродроми та логістичні бази техобслуговування бойових літаків ЗСУ.

Контррозвідка СБУ викрила російського "крота", задокументувала його злочини, після чого затримала. В рамках проведення обшуку у нього влучено смартфон та незареєстрований автомат Калашникова з набоями.

Суд визнав зрадника винним за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

У червні цього року слідчі СБУ заочно повідомили його дружині про підозру за державну зраду в умовах війни.

Вироки агентам РФ

Раніше ми писали, що у Херсоні СБУ затримала медика, який працював на спецслужби РФ та коригував удари по місту і його околицям.

Крім того, нещодавно російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він передавав окупантам маршрути руху військових ешелонів на Дніпропетровщині.

Також повідомлялося, що російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він шпигував за підрозділами ЗСУ під виглядом жінки та коригував ворожі ракетно-дронові атаки по Одеській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Повітряні сили України
Новини
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"