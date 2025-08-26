ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Зливав" маршрути ешелонів ЗСУ на Дніпропетровщині: агент РФ отримав 15 років тюрми

Вівторок 26 серпня 2025 18:41
UA EN RU
"Зливав" маршрути ешелонів ЗСУ на Дніпропетровщині: агент РФ отримав 15 років тюрми Фото: російського агента засудили до 15 років тюрми (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він зливав маршрути руху військових ешелонів у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Як встановило розслідування, зрадник шпигував за ешелонами ЗСУ на території прифронтового регіону.

Для цього зловмисник встановлював біля місцевих станцій "Укрзалізниці" приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ.

Щоб замаскувати відеопристрої, агент облаштовував їх на деревах і для безперебійної онлайн-трансляції регулярно міняв павербанки. У такий спосіб ворог відстежував кількість, напрямки руху і вантажі рухомого складу Сил оборони.

Також за допомогою розвідданих рашисти сподівались відстежити транзитні зупинки військових ешелонів, щоб завдати по них ракетні удари.

За даними слідства, завдання ФСБ виконував 24-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували через Telegram-канали з пошуку "швидких заробітків".

Під час обшуків у агента вилучено смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою. Також СБУ демонтувала "відеопастки", встановлені фігурантом.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вироки агентам РФ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він шпигував за підрозділами ЗСУ під виглядом жінки та коригував ракетно-дронові атаки РФ по Одеській області.

Такий же термін отримала російська агентка, яка, гуляючи з 6-річним сином, фотографувала військові об’єкти в Одесі та позначала їхні координати на гугл-картах.

Раніше суд виніс вирок 21-річному зраднику, який на замовлення російських спецслужб готував вогневе ураження об’єктів у Києві.

Також до 15 років тюрми з конфіскацією майна засудили ще одного російського агента. Зрадник коригував ракетні атаки РФ по Одесі та Житомиру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Дніпропетровська область Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили