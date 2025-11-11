СБУ назвала имена командиров РФ, которые приказали атаковать Львов "Кинжалами"

Служба безопасности собрала доказательную базу на командование вооруженных группировок РФ, которое причастно к ракетному удару по Львову в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Подозрение российским военным

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пяти российским военным, которые командовали ракетной атакой на Львов в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.

В результате удара была повреждена гражданская инфраструктура в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - "Ансамбль исторического центра Львова".

По данным следствия, во время воздушного нападения оккупанты использовали две аэробаллистические ракеты "Кинжал" и одну крылатую ракету Х-101.

Кто руководил атакой

Руководил атакой генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией военно-воздушных сил РФ.

К планированию удара он привлек своего заместителя полковника Сергея Шевеля, а выполнение поручил 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии под командованием генерал-майора Николая Варпаховича.

Приказ непосредственно осуществить обстрел получил полковник Олег Скитский, командир 121-го тяжелого бомбардировочного полка РФ, а также полковник Денис Ахмадеев, возглавляющий 44-й отдельный авиационный полк спецназначения.

Всем пятерым фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц, что привело к тяжким последствиям.

Мы писали ранее, как выглядит Львов после комбинированной атаки. Большинство поврежденных объектов - это все историческое наследие.

Тогда во Львове были повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения. Речь идет о памятниках на улицах Коновальца и Кокорудза. Все дома расположены в историческом ареале и буферной зоне ЮНЕСКО. Они есть в государственном реестре недвижимых памятников Украины.

