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Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)

Середа 04 вересня 2024 10:43
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Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото) Фото: у Львові руйнування в історичному центрі міста (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Марія Кучерявець

Російська армія цієї ночі завдала ударів по Львову, поціливши по самому серцю міста. Більшість постраждалих об'єктів - це історична спадщина, кількість постраждалих вимірюється десятками, а серед жертв є діти. Зруйновані будинки, пошкоджені заклади освіти та охорони здоров'я.

РБК-Україна в матеріалі нижче показує, який вигляд має Львів після обстрілу.

Загалом по Львову було два важких влучання. Про пожежі через атаку по місту влада повідомила рано в ранці. Зокрема сталося загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Багато вибитих вікон зафіксували в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.

Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)

Фото: РФ завдала комбінованого удару по цивільному сектору Львова (https://t.me/andriysadovyi)

За словами мера міста Андрія Садового, під атаку потрапили два райони - Франківський та Залізничний. Удар був по історичній частині міста. Триває розбір завалів, пожежі місцями й досі гасять. За його словами, "якою буде кінцева ситуація важко зрозуміти".

Також Садовий заявив, що дві школи сьогодні навчання не розпочнуть, там повилітало багато вікон: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)

Фото: пошкоджений будинок у центрі Львова (https://t.me/andriysadovyi)

"Більшість пошкоджених об'єктів - це все історична спадщина. 70 будинків загалом зазнали уражень...Так виглядає, що це була комбінована атака. І ракети й дрони", - повідомив Садовий в ефірі телемарафону, зазначивши, що такої атаки по місту не було давно.

Кадри руйнівних наслідків оприлюднив в мережі й президент Володимир Зеленський.

Фото: Зеленський показав світлини жахливих наслідків ракетної атаки на Львів (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - написав президент під фото.

За інформацією голови ОВА Максима Козицького, через нічну атаку у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Мова йде про памʼятки на вулицях Коновальця та Кокорудза. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

Відомо, що в місті уражено 2 медзаклади. Зокрема на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджена його історична будівля. Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї. Понищені компʼютери та медична апаратура.

Фото: російський удар по Львову пошкодив обласний Центр спортивної медицини і реабілітації (t.me/kozytskyy_maksym_official)

"Нагадаю, Центр розташований у віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком, і є памʼяткою архітектури місцевого значення", - акцентував Козицький.

Внаслідок ворожого обстрілу в місті також зазнав ушкоджень храм ПЦУ Святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.

Фото: пошкоджений храм ПЦУ Святого Юрія Переможця у Львові (t.me/lviv_adm)

Загалом по місту в більшості пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Крім того, за даними ДСНС, уламки ракети виявили на території міжнародного аеропорту "Львів". За попередньою інформацією інфраструктура аеропорту не пошкоджена.

Фото: наслідки атаки на Львів від ДСНС (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, що в ніч на 4 вересня війська РФ здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Ворог використав "Шахеди", крилаті та балістичні ракети, зокрема Х-47 М2 "Кинджал". Найбільше руйнувань зазнав Львів. Там, за останніми даними, 45 постраждалих. Ще сім людей загинули, троє з них діти. Додамо, що також під ударом сьогодні був Кривий Ріг. Там значних руйнувань зазнав готель. Пошкоджені будинки тощо.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані міськради Львова, мера Львова Андрія Садового, голови Львівської ОВА Максима Козицького, президента Володимира Зеленського та ДСНС.

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Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)
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