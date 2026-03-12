Саудівський нафтовий гігант поспішає купити українські дрони для захисту від Ірану, - WSJ

Нафтовий гігант Saudi Aramco обговорює з двома українськими компаніями купівлю дронів-перехоплювачів для захисту нафтових родовищ від атак іранських "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Неназвані джерела розповіли виданню, що саудівська компанія поспішає придбати українські безпілотники раніше, ніж уряд країни і регіональні конкуренти, зокрема Катар.

За їхніми словами, Saudi Aramco вже веде переговори з українськими SkyFall (виробник дрона-перехоплювача P1-SUN) і Wild Hornets (виробник дрона-перехоплювача Sting).

Переговори з Україною про купівлю дронів-перехоплювачів також веде уряд Саудівської Аравії.

При цьому, як розповів співрозмовник WSJ, саудівські чиновники обговорюють з українською компанією Phantom Defense можливість придбання систем радіоелектронної боротьби, призначених для вимкнення зв'язку безпілотників.

Такі чутки з'явилися після того, як у суботу, 7 березня, безпілотник, який, імовірно, був запущений з Ірану, вдарив по саудівському родовищу нафти Беррі.