Саудівський нафтовий гігант поспішає купити українські дрони для захисту від Ірану, - WSJ
Нафтовий гігант Saudi Aramco обговорює з двома українськими компаніями купівлю дронів-перехоплювачів для захисту нафтових родовищ від атак іранських "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Неназвані джерела розповіли виданню, що саудівська компанія поспішає придбати українські безпілотники раніше, ніж уряд країни і регіональні конкуренти, зокрема Катар.
За їхніми словами, Saudi Aramco вже веде переговори з українськими SkyFall (виробник дрона-перехоплювача P1-SUN) і Wild Hornets (виробник дрона-перехоплювача Sting).
Переговори з Україною про купівлю дронів-перехоплювачів також веде уряд Саудівської Аравії.
При цьому, як розповів співрозмовник WSJ, саудівські чиновники обговорюють з українською компанією Phantom Defense можливість придбання систем радіоелектронної боротьби, призначених для вимкнення зв'язку безпілотників.
Такі чутки з'явилися після того, як у суботу, 7 березня, безпілотник, який, імовірно, був запущений з Ірану, вдарив по саудівському родовищу нафти Беррі.
Українські експерти вирушили на Близький Схід
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські експерти з "Шахедів" працюватимуть на Близькому Сході.
Зокрема, 9 березня глава української держави зазначив, що для захисту американських баз у Йорданії було направлено експертів разом із дронами-перехоплювачами.
Нещодавно The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало про те, що Саудівська Аравія планує здійснити масштабну закупівлю українських дронів-перехоплювачів. Вартість контракту може становити мільйони доларів.