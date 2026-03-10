Україна пропонувала США захист від "Шахедів" 7 місяці тому, але його відкинули, - Axios

Майже сім місяців тому Україна намагалася продати США свою перевірену в боях технологію для збивання ударних дронів. Тоді адміністрація Дональда Трампа відкинула пропозицію, проте зараз змінила підхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Видання пише, що українські офіційні особи підготували презентацію PowerPoint, в якій показали, як це може захистити американські війська та їхніх союзників на Близькому Сході.

Адміністрація президента США тоді відхилила пропозицію українців, але минулого тижня була змушена змінити курс через більшу, ніж очікувалося, кількість ударів безпілотників з боку Ірану.

Ціна прорахунку

Як повідомили Axios два американських чиновники, ігнорування пропозиції України вважається одним з найбільших тактичних прорахунків адміністрації з початку бомбардувань Ірану 28 лютого.

Недорогі іранські безпілотники стали причиною загибелі семи військовослужбовців США, а їх перехоплення коштувало Сполученим Штатам і їх союзникам в регіоні мільйони доларів.

"Якщо і була тактична помилка або промах, допущені нами напередодні цієї [війни в Ірані], то це було саме воно", - визнав один з американських чиновників.

Що пропонували українці

Україна має найбільший досвід боротьби з дронами типу "Шахед", які Росія тисячами закупила та переробила під власні операції як безпілотники "Герань".

Українські інженери розробили недорогі перехоплювачі для знищення цих дронів, а також додаткові датчики та засоби протиповітряної оборони.

На закритій зустрічі в Білому домі 18 серпня президент Володимир Зеленський запропонував Трампу українські дрони-перехоплювачі для зміцнення безпеки США та союзників.

Презентація включала карту Близького Сходу та попередження: "Іран удосконалює конструкцію безпілотника Shahed для одностороннього нападу".

Українці пропонували створення "центрів боротьби з дронами" у Туреччині, Йорданії та країнах Перської затоки.

Реакція адміністрації Трампа

Як зазначили американські чиновники, команда Трампа тоді не вжила жодних конкретних заходів. Деякі в адміністрації вважали презентацію Зеленського проявом надмірної самореклами.

"Ми вирішили, що це просто Зеленський у своєму репертуарі. Хтось вирішив не купуватися на це", - заявив чиновник.

У підсумку минулого тижня США офіційно звернулися до Зеленського за допомогою в боротьбі з безпілотниками.

Українські дрони як бізнес-партнерство

Іранські "Шахеди" коштують від 20 000 до 50 000 доларів, тоді як українські перехоплювачі ще дешевші.

Знаючи про менталітет Трампа "Мистецтво укладати угоди", українці структурували пропозицію щодо захисту від безпілотників як ділове партнерство, пообіцявши допомогти створити робочі місця у виробництві в США.

В обмін на надання США доступу до виробництва та ноу-хау безпілотників та систем боротьби з ними, Україна запропонувала купити американську зброю.

"Нашою проблемою були гроші. Наші ресурси дозволяли нам виробляти лише 50% того, що ми можемо виробляти. Тому ми хотіли, щоб США інвестували решту 50% і мали свою частку виробництва", - сказав український чиновник.

Американські чиновники визнають, що раннє використання українських технологій могло б зменшити втрати та витрати США в регіоні.