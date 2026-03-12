Саудовский нефтяной гигант спешит купить украинские дроны для защиты от Ирана, - WSJ

Нефтяной гигант Saudi Aramco обсуждает с двумя украинскими компаниями покупку дронов-перехватчиков для защиты нефтяных месторождений от атак иранских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Такие слухи появились после того, как в субботу, 7 марта, беспилотник, который, вероятно, был запущен из Ирана, ударил по саудовскому месторождению нефти Берри.

При этом, как рассказал собеседник WSJ, саудовские чиновники обсуждают с украинской компанией Phantom Defense возможность приобретения систем радиоэлектронной борьбы, предназначенных для отключения связи беспилотников.

Переговоры с Украиной о покупке дронов-перехватчиков также ведет правительство Саудовской Аравии.

По их словам, Saudi Aramco уже ведет переговоры с украинскими SkyFall (производитель дрона-перехватчика P1-SUN) и Wild Hornets (производитель дрона-перехватчика Sting).

Неназванные источники рассказали изданию, что саудовская компания спешит приобрести украинские беспилотники раньше правительства страны и региональных конкурентов, включая Катар.

Украинские эксперты отправились на Ближний Восток

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские эксперты по "Шахедам" будут работать на Ближнем Востоке.

В частности, 9 марта глава украинского государства отметил, что для защиты американский баз в Иордании были направлены эксперты вместе с дронами-перехватчиками.

Недавно The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало о том, что Саудовская Аравия планирует совершить масштабную закупку украинских дронов-перехватчиков. Стоимость контракта может составить миллионы долларов.