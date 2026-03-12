Саудовский нефтяной гигант спешит купить украинские дроны для защиты от Ирана, - WSJ
Нефтяной гигант Saudi Aramco обсуждает с двумя украинскими компаниями покупку дронов-перехватчиков для защиты нефтяных месторождений от атак иранских "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Неназванные источники рассказали изданию, что саудовская компания спешит приобрести украинские беспилотники раньше правительства страны и региональных конкурентов, включая Катар.
По их словам, Saudi Aramco уже ведет переговоры с украинскими SkyFall (производитель дрона-перехватчика P1-SUN) и Wild Hornets (производитель дрона-перехватчика Sting).
Переговоры с Украиной о покупке дронов-перехватчиков также ведет правительство Саудовской Аравии.
При этом, как рассказал собеседник WSJ, саудовские чиновники обсуждают с украинской компанией Phantom Defense возможность приобретения систем радиоэлектронной борьбы, предназначенных для отключения связи беспилотников.
Такие слухи появились после того, как в субботу, 7 марта, беспилотник, который, вероятно, был запущен из Ирана, ударил по саудовскому месторождению нефти Берри.
Украинские эксперты отправились на Ближний Восток
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские эксперты по "Шахедам" будут работать на Ближнем Востоке.
В частности, 9 марта глава украинского государства отметил, что для защиты американский баз в Иордании были направлены эксперты вместе с дронами-перехватчиками.
Недавно The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало о том, что Саудовская Аравия планирует совершить масштабную закупку украинских дронов-перехватчиков. Стоимость контракта может составить миллионы долларов.