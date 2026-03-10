Контракти на мільйони: Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі дронів в Україні

Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі українських систем протиповітряної оборони. Країни Перської затоки планують використовувати український досвід для боротьби з дронами-камікадзе, якими Росія атакує Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, Ер-Ріяд веде переговори про закупівлю дронів-перехоплювачів та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) українського виробництва. Вартість контракту може сягати мільйонів доларів, хоча фінальний документ ще не підписано.

Окрім Саудівської Аравії, інтерес до українських технологій виявили й інші країни регіону, зокрема представники Катару вже відвідували Україну для вивчення досвіду протидії безпілотникам.

Ефективність проти "Шахедів"

Країни Перської затоки зіткнулися з тими самими типами іранських дронів "Шахед", які Росія використовує проти України. Досі США та їхні союзники в регіоні часто збивали ці дешеві апарати за допомогою високовартісних ракет, що є економічно невигідним.

Український підхід пропонує альтернативні методи:

дрони-перехоплювачі: апарати, які врізаються у ворожий безпілотник або вибухають поруч із ним;

системи РЕБ: засоби, що глушать сигнали зв'язку дрона, змушуючи його втрачати ціль.

Наразі США вже перекинули до Перської затоки частину комплексів Merops - перехоплювачів, які пройшли успішні випробування в бойових умовах в Україні.