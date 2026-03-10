ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Контракти на мільйони: Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі дронів в Україні

21:03 10.03.2026 Вт
2 хв
Ер-Ріяд більше не хоче збивати дешеві дрони "золотими" ракетами
aimg Валерія Поліщук
Контракти на мільйони: Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі дронів в Україні Ілюстративне фото: Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі дронів в Україні (Getty Images)

Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі українських систем протиповітряної оборони. Країни Перської затоки планують використовувати український досвід для боротьби з дронами-камікадзе, якими Росія атакує Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Читайте також: США зацікавили українські дрони для війни в Ірані: FT пише про "чутливі" переговори

За даними джерел видання, Ер-Ріяд веде переговори про закупівлю дронів-перехоплювачів та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) українського виробництва. Вартість контракту може сягати мільйонів доларів, хоча фінальний документ ще не підписано.

Окрім Саудівської Аравії, інтерес до українських технологій виявили й інші країни регіону, зокрема представники Катару вже відвідували Україну для вивчення досвіду протидії безпілотникам.

Ефективність проти "Шахедів"

Країни Перської затоки зіткнулися з тими самими типами іранських дронів "Шахед", які Росія використовує проти України. Досі США та їхні союзники в регіоні часто збивали ці дешеві апарати за допомогою високовартісних ракет, що є економічно невигідним.

Український підхід пропонує альтернативні методи:

  • дрони-перехоплювачі: апарати, які врізаються у ворожий безпілотник або вибухають поруч із ним;
  • системи РЕБ: засоби, що глушать сигнали зв'язку дрона, змушуючи його втрачати ціль.

Наразі США вже перекинули до Перської затоки частину комплексів Merops - перехоплювачів, які пройшли успішні випробування в бойових умовах в Україні.

Допомога України на Близькому Сході

В інтерв’ю The New York Times Володимир Зеленський підтвердив, що Україна надала США технологічну підтримку для захисту їхніх військових об’єктів у Йорданії. Йдеться про відправлення партії дронів-перехоплювачів та групи фахівців.

Запит від Вашингтона надійшов 5 березня, і вже за добу українська місія вирушила на Близький Схід.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Саудівська Аравія Близький Схід Україна Дрони
Новини
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком