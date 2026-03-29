Саудівська нафта просочилася: йде через блоковану Ормузьку протоку на танкерах Пакистану

Судноплавство через Ормузьку протоку, схоже, триває попри те, що Іран оголосив її блокованою. Низка країн отримала дозвіл від Ірану на вихід суден під їхнім прапором.

Про це овідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Найбільш помітною подією останніх днів став прохід танкера P. Aliki, який перевозить близько 650 000 барелів саудівської сирої нафти до Пакистану. Судно пройшло північним маршрутом, буквально між іранськими островами Ларак і Кешм.

Окрім цього, Іран дозволив вихід семи малайзійським танкерам, які тривалий час були заблоковані в Перській затоці. Також доволі несподівано Тегеран погодився пропустити через протоку ще 20 суден під пакистанським прапором.

Загальна кількість комерційних суден, що проходять через Ормуз, наразі лише незначно перевищує довоєнний рівень. Проте аналіз ускладнений тим, що сигнали AIS (автоматичної ідентифікаційної системи) часто глушаться перешкодами.

Щобільше, ситуацією активно користується іранський "тіньовий флот". Танкери, пов’язані з Іраном, масово вимикають транспондери. За деяким оцінками, середній потік такої "невидимої" нафти в березні становив близько 1,6 млн барелів на день.

Окремо зафіксовано вихід із затоки танкера Tawanna. Це судно перебуває під санкціями США, Британії та ЄС за участь у торгівлі російською нафтою. У березні воно завантажувалося іранською сировиною на острові Харг.