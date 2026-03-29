Саудовская нефть просочилась: идет через блокированный Ормузский пролив на танкерах Пакистана

Судоходство через Ормузский пролив, похоже, продолжается, несмотря на то, что Иран объявил его блокированным. Ряд стран получил разрешение от Ирана на выход судов под их флагом.

Наиболее заметным событием последних дней стал проход танкера P. Aliki, который перевозит около 650 000 баррелей саудовской сырой нефти в Пакистан. Судно прошло по северному маршруту, буквально между иранскими островами Ларак и Кешм.

Кроме этого, Иран разрешил выход семи малайзийским танкерам, которые долгое время были заблокированы в Персидском заливе. Также довольно неожиданно Тегеран согласился пропустить через пролив еще 20 судов под пакистанским флагом.

Общее количество коммерческих судов, проходящих через Ормуз, пока лишь незначительно превышает довоенный уровень. Однако анализ затруднен тем, что сигналы AIS (автоматической идентификационной системы) часто глушатся препятствиями.

Более того, ситуацией активно пользуется иранский "теневой флот". Танкеры, связанные с Ираном, массово выключают транспондеры. По некоторым оценкам, средний поток такой "невидимой" нефти в марте составлял около 1,6 млн баррелей в день.

Отдельно зафиксирован выход из залива танкера Tawanna. Это судно находится под санкциями США, Британии и ЕС за участие в торговле российской нефтью. В марте оно загружалось иранским сырьем на острове Харг.