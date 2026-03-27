У КВІР заявили про "закриття" Ормузької протоки: чи можливі винятки
Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про фактичне "закриття" морського руху через Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
Іранський КВІР також наголосив, що судна, які спробують її перетнути, можуть зіткнутися з жорсткими діями у відповідь.
У заяві зазначається, що заборонено проходження всіх кораблів, які прямують до портів, пов’язаних з "ізраїльсько-американським альянсом", або залишають їх, незалежно від обраного маршруту.
Також повідомляється, що вранці три контейнеровози з різних країн намагалися пройти через протоку встановленими коридорами, однак після втручання та попереджень з боку військово-морських сил КВІР були змушені змінити курс і повернути назад.
Крім того, у Корпусі заявили, що твердження американської адміністрації про відкритість Ормузької протоки не відповідають реальній ситуації, підкресливши, що фактично вона залишається закритою.
Ситуація навколо Ормузької протоки
Нагадаємо, що Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою: у 2025 році через неї щодня проходило близько 13 млн барелів, або приблизно 31% морських поставок.
На тлі фактичного блокування протоки світові ціни на нафту різко зросли, що вже призвело до подорожчання пального.
Ескалація на Близькому Сході викликала серйозне занепокоєння світових лідерів, які засудили атаки Тегерана на цивільні об’єкти та закликали негайно припинити мінування акваторії і ракетні удари.
Спочатку про готовність до жорстких дій заявили лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії, згодом до них приєдналася Канада.
Наразі коло країн, які підтримали посилення тиску на Іран, суттєво розширилося.