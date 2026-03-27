У КВІР заявили про "закриття" Ормузької протоки: чи можливі винятки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

Іранський КВІР також наголосив, що судна, які спробують її перетнути, можуть зіткнутися з жорсткими діями у відповідь.

У заяві зазначається, що заборонено проходження всіх кораблів, які прямують до портів, пов’язаних з "ізраїльсько-американським альянсом", або залишають їх, незалежно від обраного маршруту.

Також повідомляється, що вранці три контейнеровози з різних країн намагалися пройти через протоку встановленими коридорами, однак після втручання та попереджень з боку військово-морських сил КВІР були змушені змінити курс і повернути назад.

Крім того, у Корпусі заявили, що твердження американської адміністрації про відкритість Ормузької протоки не відповідають реальній ситуації, підкресливши, що фактично вона залишається закритою.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Нагадаємо, що Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою: у 2025 році через неї щодня проходило близько 13 млн барелів, або приблизно 31% морських поставок.

На тлі фактичного блокування протоки світові ціни на нафту різко зросли, що вже призвело до подорожчання пального.