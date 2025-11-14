Санкції проти Міндіча і Цукермана та допомога Україні в рамках PURL: новини за 13 листопада

Зеленський підписав санкції проти Міндіча і Цукермана

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони обидва фігурують у гучній справі про корупцію в "Енергоатомі".

Згідно з указами, обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю.

Вісім країн ЄС виділили півмільярда доларів на зброю для України в рамках PURL

Вісім європейських країн оголосили про виділення 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки та боєприпасів для України в рамках ініціативи PURL.

Як зазначається, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція профінансують спільний оборонний пакет, що передбачає постачання озброєнь зі Сполучених Штатів.

Україна отримає 6 млрд євро з доходів заморожених активів РФ, - фон дер Ляєн

Україна отримає новий транш від Євросоюзу в розмірі 6 млрд євро з доходів заморожених активів Російської Федерації, заявила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Європа продовжуватиме зміцнювати опір України. Ми відшкодуємо збитки, завдані російськими ударами", - зазначила вона.

Зеленський про Покровськ: будь-яке рішення про виведення військ - справа командирів

Україна стикається з дуже складною ситуацією в Покровську. Будь-яке рішення про виведення військ є справою військових командирів на місці, зазначив президент Володимир Зеленський.

За його словами, російські війська намагаються встановити контроль над містом після місяців запеклих боїв.

"Зимова тисяча" для українців: коли і як можна буде подати заявку

Українці починаючи з 15 листопада зможуть подавати заявки на отримання тисячі гривень від держави.

Кошти можна отримати двома способами - через "Дію" та подати заявку у відділенні "Укрпошти".