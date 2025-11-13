Україна отримає 6 млрд євро з доходів заморожених активів РФ, - фон дер Ляєн

Україна отримає новий транш від Євросоюзу у розмірі 6 млрд євро з доходів заморожених активів Російської Федерації.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄК.

"Лише за один день минулого тижня Росія запустила понад 40 балістичних і крилатих ракет, а також майже 500 безпілотників, спрямованих проти енергетичної інфраструктури України. Дві великі електростанції були знищені", - заявила глава Єврокомісії.

Вона також підкреслила, що вже сьогодні Євросоюз виділить майже 6 млрд євро з кредиту ERA та фонду для України.

"Європа продовжуватиме зміцнювати опір України. Ми відшкодуємо шкоду, завдану російськими ударами. Ми стабілізуємо енергомережу України – експортуючи понад 2 гігавати електроенергії до України. І ми захистимо критично важливу інфраструктуру. Ця зима визначить майбутнє війни", - додала вона.