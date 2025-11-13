Україна отримає 6 млрд євро з доходів заморожених активів РФ, - фон дер Ляєн
Україна отримає новий транш від Євросоюзу у розмірі 6 млрд євро з доходів заморожених активів Російської Федерації.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄК.
"Лише за один день минулого тижня Росія запустила понад 40 балістичних і крилатих ракет, а також майже 500 безпілотників, спрямованих проти енергетичної інфраструктури України. Дві великі електростанції були знищені", - заявила глава Єврокомісії.
Вона також підкреслила, що вже сьогодні Євросоюз виділить майже 6 млрд євро з кредиту ERA та фонду для України.
"Європа продовжуватиме зміцнювати опір України. Ми відшкодуємо шкоду, завдану російськими ударами. Ми стабілізуємо енергомережу України – експортуючи понад 2 гігавати електроенергії до України. І ми захистимо критично важливу інфраструктуру. Ця зима визначить майбутнє війни", - додала вона.
Міжнародні партнери України продовжують шукати шляхи для покриття дефіциту державного бюджету на 2025 рік. Один із варіантів, який зараз активно обговорюється, - створення так званого "репараційного кредиту", що дозволить спрямувати заморожені російські активи на підтримку України.
На цьому фоні президент України Володимир Зеленський закликав Європу використати активи РФ та подолати розбіжності, які виникли,
Попри затримку з ухваленням відповідних рішень, критичних ризиків для державних фінансів наразі немає, адже потреби бюджету на поточний рік уже забезпечені.
Європейська комісія тим часом працює над новим планом фінансової допомоги Україні, подробиці якого очікуються найближчим часом.