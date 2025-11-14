Санкции против Миндича и Цукермана и помощь Украине в рамках PURL: новости за 13 ноября

Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Они оба фигурируют в громком деле о коррупции в "Энергоатоме".

Согласно указам, оба бизнесмена имеют гражданство Израиля.

Восемь стран ЕС выделили полмиллиарда долларов на оружие для Украины в рамках PURL

Восемь европейских стран объявили о выделении 500 миллионов долларов на закупку военной техники и боеприпасов для Украины в рамках инициативы PURL.

Как отмечается, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция профинансируют совместный оборонный пакет, который предусматривает поставки вооружений из Соединенных Штатов.

Украина получит 6 млрд евро с доходов замороженных активов РФ, - фон дер Ляйен

Украина получит новый транш от Евросоюза в размере 6 млрд евро с доходов замороженных активов Российской Федерации, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Европа будет продолжать укреплять сопротивление Украины. Мы возместим ущерб, нанесенный российскими ударами", - отметила она.

Зеленский о Покровске: любое решение о выводе войск - дело командиров

Украина сталкивается с очень сложной ситуацией в Покровске. Любое решение о выводе войск является делом военных командиров на месте, отметил президент Владимир Зеленский.

По его словам, российские войска пытаются установить контроль над городом после месяцев ожесточенных боев.

"Зимняя тысяча" для украинцев: когда и как можно будет подать заявку

Украинцы начиная с 15 ноября смогут подавать заявки на получение тысячи гривен от государства.

Средства можно получить двумя способами - через "Дію" и подать заявку в отделении "Укрпочты".