Зеленський про Покровськ: будь-яке рішення про виведення військ - справа командирів
Україна стикається з дуже складною ситуацією в Покровську. Будь-яке рішення про виведення військ є справою військових командирів на місці.
Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg Television.
Зеленський визнав, що ситуація в Покровську на сході Донецької області залишається "дуже складною".
За його словами, російські війська намагаються встановити контроль над містом після місяців запеклих боїв.
Президент наголосив, що будь-яке рішення про виведення військ є справою військових командирів на місці.
"Ніхто не змушує їх гинути заради руїн. Я буду підтримувати наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас - найважливіше для нас - це наші солдати", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Росія прагне досягти перемоги в Покровську, щоб створити вигідну позицію у можливих переговорах із США.
"Росія прагне перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна повинна вийти з усього східного Донбасу, що складається з Донецької та Луганської областей, щоб припинити війну", - пояснив голова держави.
Водночас Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від захисту східних територій.
"Ми не можемо залишити схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. І головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, вони не просунуться далі. Немає жодного стримуючого фактора", - наголосив президент.
За його словами, Росія зосереджує зусилля на ударах по енергетичній системі України, намагаючись послабити країну до весни.
"Вони знають, що щойно енергетичний фактор зникне, у них не залишиться інших сильних факторів", - зазначив Зеленський, підкресливши, що російські війська "не мають стільки потужності", як прагнуть показати.
Бої за Покровськ
Покровський напрямок уже тривалий час залишається одним із найгарячіших на фронті. Нині в самому місті Покровськ, що на Донеччині, тривають запеклі бої.
Російські війська намагаються оточити місто з кількох напрямків, поступово просуваючись і використовуючи тактику інфільтрації невеликими штурмовими групами, щоб виявити слабкі місця української оборони.
Спочатку противник намагався прорватися з півдня - з боку населених пунктів Звірове та Троянда. Згодом атаки почалися із заходу - з району Котлиного у напрямку промзони на північному заході Покровська.
Нещодавно зафіксовано також спроби проникнення російських підрозділів із південного сходу. За оцінками українських військових, у межах міста наразі може перебувати від 300 до 500 російських солдатів.
За даними ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ, лише за останню добу 13 листопада українські Сили оборони відбили 81 атаку противника у районах 16 населених пунктів на Покровському напрямку.
