ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

"Зимова тисяча" для українців: коли і як можна буде подати заявку

Київ, Четвер 13 листопада 2025 20:02
UA EN RU
"Зимова тисяча" для українців: коли і як можна буде подати заявку Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українці починаючи з 15 листопада зможуть подавати заявки на отримання тисячі гривень від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

За її словами, Кабмін ухвалив механізм виплати зимової допомоги українцям.

"Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку в "Дії" на 1000 гривень. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини", - зазначила прем'єр.

Свириденко уточнила, що кошти можна отримати двома способами.

Подача заявки в застосунку "Дія"

Після опрацювання заявки в застосунку "Дія" кошти надійдуть на картку "Національний кешбек".

Витратити їх можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

Подання заявки у відділенні "Укрпошти"

У разі подання заявки в "Укрпошті" кошти надійдуть на спеціальний рахунок.

Грошові кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях "Укрпошти", а також на оплату комунальних послуг і донати.

"Зимову тисячу" можна буде витратити до 30 червня 2026 року.

"Мета "зимової підтримки" - охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі та закрити базові потреби", - звернула увагу Свириденко.

Скільки українців отримають "зимову тисячу"

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Денис Улютін заявив про те, що близько 10 мільйонів українців зможуть отримати зимову допомогу від держави в розмірі 1 тисячі гривень.

Ще 6500 гривень зможуть отримати вразливі категорії громадян. Йдеться про самотніх пенсіонерів і не тільки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко Опалювальный сезон Виплати
Новини
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе