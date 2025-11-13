"Зимова тисяча" для українців: коли і як можна буде подати заявку
Українці починаючи з 15 листопада зможуть подавати заявки на отримання тисячі гривень від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
За її словами, Кабмін ухвалив механізм виплати зимової допомоги українцям.
"Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку в "Дії" на 1000 гривень. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини", - зазначила прем'єр.
Свириденко уточнила, що кошти можна отримати двома способами.
Подача заявки в застосунку "Дія"
Після опрацювання заявки в застосунку "Дія" кошти надійдуть на картку "Національний кешбек".
Витратити їх можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.
Подання заявки у відділенні "Укрпошти"
У разі подання заявки в "Укрпошті" кошти надійдуть на спеціальний рахунок.
Грошові кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях "Укрпошти", а також на оплату комунальних послуг і донати.
"Зимову тисячу" можна буде витратити до 30 червня 2026 року.
"Мета "зимової підтримки" - охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі та закрити базові потреби", - звернула увагу Свириденко.
Скільки українців отримають "зимову тисячу"
Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Денис Улютін заявив про те, що близько 10 мільйонів українців зможуть отримати зимову допомогу від держави в розмірі 1 тисячі гривень.
Ще 6500 гривень зможуть отримати вразливі категорії громадян. Йдеться про самотніх пенсіонерів і не тільки.