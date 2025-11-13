Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони обидва фігурують у гучній справі щодо корупції в "Енергоатомі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази, оприлюднені на сайті ОП.

Згідно з указами, обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю. До них застосовано повний перелік обмежень, передбачених ЗУ "Про санкції", зокрема:

блокування активів;

заборона на виведення капіталів з України;

повне припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів;

заборона участі в приватизації та оренді держмайна;

заборона користування радіочастотним спектром України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг;

повна заборона придбання земельних ділянок;

заборона публічних закупівель та оборонних контрактів;

заборона збільшення частки в статутному капіталі українських компаній.

Санкції введено строком на три роки, окремі обмеження - безстроково.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Зеленський раніше анонсував введення санкцій

Зазначимо, що перед цим президент України анонсував рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабміну.

"Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо Енергоатому", - заявив Зеленський у зверненні 12 листопада.

І хоча він не називав імен, джерела розповіли РБК-Україна, що до Ради національної безпеки і оборони України надійшло подання щодо санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Однак імена того дня офіційно розкрила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України на підставах, визначених ЗУ "Про санкції", вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана", - написала вона 12 листопада в Телеграм-каналі.

Що відомо про справу "Мідас"

Вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95", якого називають близьким другом президента Зеленського. Слідчі дії також відбулися у відстороненого міністра юстиції Германа Галущенка.

Втім, сам Міндіч, один із головних фігурантів справи, виїхав з України за кілька годин до обшуків. У межах розслідування НАБУ оприлюднило уривки аудіозаписів про корупцію в енергетичній сфері.

За версією слідства, в "Енергоатомі" діяла схема "шлагбаум": контрагентів змушували сплачувати 10-15% від суми контрактів як "відкати". У разі відмови загрожували блокуванням платежів або виключенням зі списку постачальників.

Кошти, за даними НАБУ, легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, де пройшло близько 100 мільйонів доларів. Офіс належав родині колишнього народного депутата та нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У справі вже затримано п’ять осіб, низці оголошено підозри. До фігурантів слідство відносить:

Тимура Міндіча - бізнесмен і співзасновник "Квартал 95";

Ігоря Миронюка - ексрадника міністра енергетики;

Дмитра Басова - колишнього виконавчого директора з безпеки "Енергоатому";

Чотирьох працівників "бек-офісу" з легалізації коштів: Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Устименко, Людмила Зоріна.

Фігуранти використовували кодові імена: Міндіч - "Карлсон", Миронюк - "Рокет", Басов - "Тенор", Цукерман - "Шугармен", Фурсенко - "Рьошик".

Також у справі фігурує Герман Галущенко ("Професор") та ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов ("Че Гевара"), які отримали підозри.

Яка була роль тепер підсанкційних Міндіча та Цукермана

Тимур Міндіч - імовірний організатор злочину, контролював діяльність "пральні", через яку відмивалися кошти. З помешкання на вул. Грушевського в Києві він розпоряджався фінансовими потоками, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та обороні, вважає слідство.

На аудіозаписах він керує фінансовими операціями, обговорює оформлення довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо заходів безпеки і демонструє обізнаність про увагу НАБУ.

Фото: Олександр Цукерман та Тімур Міндіч (колаж РБК-Україна)

Олександр Цукерман - 61-річний бізнесмен. Виїхав з України кілька тижнів тому. Слідство називає його співорганізатором схем у сфері енергетики разом із Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів.

Його кодове ім’я "Шугармен". На записах лютого 2025 року він обговорює передачу грошей віцепрем’єру (на той момент Олексію Чернишову): "Не хочу давати хороші (купюри - ред.). Хочу, якщо з’являться, некрасиві". Наступного дня відбувається розмова "Шугармена" з "Че Геварою" щодо суми коштів.