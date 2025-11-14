Санкції проти Міндіча і Цукермана та допомога Україні в рамках PURL: новини за 13 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Тим часом вісім країн ЄС виділили гроші на закупівлю американської зброї для України.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 13 листопада, - в матеріалі РБК-Україна .

Зеленський підписав санкції проти Міндіча і Цукермана

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони обидва фігурують у гучній справі про корупцію в "Енергоатомі".

Згідно з указами, обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю.

Вісім країн ЄС виділили півмільярда доларів на зброю для України в рамках PURL

Вісім європейських країн оголосили про виділення 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки та боєприпасів для України в рамках ініціативи PURL.

Як зазначається, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція профінансують спільний оборонний пакет, що передбачає постачання озброєнь зі Сполучених Штатів.

Україна отримає 6 млрд євро з доходів заморожених активів РФ, - фон дер Ляєн

Україна отримає новий транш від Євросоюзу в розмірі 6 млрд євро з доходів заморожених активів Російської Федерації, заявила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Європа продовжуватиме зміцнювати опір України. Ми відшкодуємо збитки, завдані російськими ударами", - зазначила вона.

Зеленський про Покровськ: будь-яке рішення про виведення військ - справа командирів

Україна стикається з дуже складною ситуацією в Покровську. Будь-яке рішення про виведення військ є справою військових командирів на місці, зазначив президент Володимир Зеленський.

За його словами, російські війська намагаються встановити контроль над містом після місяців запеклих боїв.

"Зимова тисяча" для українців: коли і як можна буде подати заявку

Українці починаючи з 15 листопада зможуть подавати заявки на отримання тисячі гривень від держави.

Кошти можна отримати двома способами - через "Дію" та подати заявку у відділенні "Укрпошти".