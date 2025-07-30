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Санкції ЄС б'ють по "Роснефті". Індійські компанії розривають контракти з Nayara, - Reuters

Середа 30 липня 2025 14:57
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Санкції ЄС б'ють по "Роснефті". Індійські компанії розривають контракти з Nayara, - Reuters Фото: індійські компанії відмовляються від співпраці з Nayara Energy (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Санкційний тиск ЄС на енергетичний сектор Росії почав позначатися на індійській компанії Nayara Energy, яка пов’язана з російською "Роснефтью".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Reuters, власники трьох танкерів, які співпрацювали з Nayara, ініціювали розірвання контрактів через побоювання вторинних санкцій.

Згідно з повідомленням агентства, компанії Seven Islands Shipping Ltd та Great Eastern Shipping Co (GESCO) звернулися до Nayara із проханням зняти з контрактів три судна - Bourbon, Courage і Jag Pooja.

Причина - нові санкції ЄС, які стосуються підприємств із російським капіталом.

Nayara Energy — третій за величиною нафтопереробний завод в Індії, контрольний пакет акцій якого належить російській "Роснефти". Компанія не лише постачає нафтопродукти на внутрішній ринок, але й активно експортує їх.

Ефект санкцій

Пакет санкцій Євросоюзу, ухвалений 18 липня, вже змусив Nayara скоротити виробництво на своєму заводі на заході Індії - потужністю 400 тис. барелів на добу - через труднощі зі зберіганням пального.

Крім того джерела видання повідомили, танкер Sanmar Songbird, який мав забрати вантаж з Вадінара (де розташовано НПЗ Nayara), був перенаправлений на інший завод - MRPL - через проблеми зі страхуванням.

Позиція сторін

Nayara публічно критикує санкції, називаючи їх "несправедливими та односторонніми".

Водночас компанія поки не коментувала ситуацію з розірванням контрактів. Представники Seven Islands, GESCO, HPCL і Sanmar також не надали відповіді на запити журналістів.

За інформацією Reuters, генеральний директор Nayara нещодавно подав у відставку.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала 18-й санкційний пакет проти Росії одним з найсильніших від початку повномасштабної війни.

За словами глави МЗС Естонії, Брюссель вже почав працювати над наступним пакетом санкцій.

27 липня, стало відомо, що Україна синхронізувала європейські санкції, а також запровадила нові обмеження. Вони були націлені проти критичних ресурсів РФ.

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