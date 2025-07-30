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Санкции ЕС бьют по "Роснефти". Индийские компании разрывают контракты с Nayara, - Reuters

Среда 30 июля 2025 14:57
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Санкции ЕС бьют по "Роснефти". Индийские компании разрывают контракты с Nayara, - Reuters Фото: индийские компании отказываются от сотрудничества с Nayara Energy (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Санкционное давление ЕС на энергетический сектор России начало сказываться на индийской компании Nayara Energy, которая связана с российской "Роснефтью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Reuters, владельцы трех танкеров, сотрудничавших с Nayara, инициировали расторжение контрактов из-за опасений вторичных санкций.

Согласно сообщению агентства, компании Seven Islands Shipping Ltd и Great Eastern Shipping Co (GESCO) обратились к Nayara с просьбой снять с контрактов три судна - Bourbon, Courage и Jag Pooja.

Причина - новые санкции ЕС, которые касаются предприятий с российским капиталом.

Nayara Energy - третий по величине нефтеперерабатывающий завод в Индии, контрольный пакет акций которого принадлежит российской "Роснефти". Компания не только поставляет нефтепродукты на внутренний рынок, но и активно экспортирует их.

Эффект санкций

Пакет санкций Евросоюза, принятый 18 июля, уже заставил Nayara сократить производство на своем заводе на западе Индии - мощностью 400 тыс. баррелей в сутки - из-за трудностей с хранением топлива.

Кроме того источники издания сообщили, танкер Sanmar Songbird, который должен был забрать груз из Вадинара (где расположен НПЗ Nayara), был перенаправлен на другой завод - MRPL - из-за проблем со страхованием.

Позиция сторон

Nayara публично критикует санкции, называя их "несправедливыми и односторонними".

В то же время компания пока не комментировала ситуацию с расторжением контрактов. Представители Seven Islands, GESCO, HPCL и Sanmar также не предоставили ответы на запросы журналистов.

По информации Reuters, генеральный директор Nayara недавно подал в отставку.

Санкции ЕС против России

Напомним, ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.

По словам главы МИД Эстонии, Брюссель уже начал работать над следующим пакетом санкций.

27 июля, стало известно, что Украина синхронизировала европейские санкции, а также ввела новые ограничения. Они были нацелены против критических ресурсов РФ.

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