Санкции ЕС бьют по "Роснефти". Индийские компании разрывают контракты с Nayara, - Reuters
Санкционное давление ЕС на энергетический сектор России начало сказываться на индийской компании Nayara Energy, которая связана с российской "Роснефтью".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным Reuters, владельцы трех танкеров, сотрудничавших с Nayara, инициировали расторжение контрактов из-за опасений вторичных санкций.
Согласно сообщению агентства, компании Seven Islands Shipping Ltd и Great Eastern Shipping Co (GESCO) обратились к Nayara с просьбой снять с контрактов три судна - Bourbon, Courage и Jag Pooja.
Причина - новые санкции ЕС, которые касаются предприятий с российским капиталом.
Nayara Energy - третий по величине нефтеперерабатывающий завод в Индии, контрольный пакет акций которого принадлежит российской "Роснефти". Компания не только поставляет нефтепродукты на внутренний рынок, но и активно экспортирует их.
Эффект санкций
Пакет санкций Евросоюза, принятый 18 июля, уже заставил Nayara сократить производство на своем заводе на западе Индии - мощностью 400 тыс. баррелей в сутки - из-за трудностей с хранением топлива.
Кроме того источники издания сообщили, танкер Sanmar Songbird, который должен был забрать груз из Вадинара (где расположен НПЗ Nayara), был перенаправлен на другой завод - MRPL - из-за проблем со страхованием.
Позиция сторон
Nayara публично критикует санкции, называя их "несправедливыми и односторонними".
В то же время компания пока не комментировала ситуацию с расторжением контрактов. Представители Seven Islands, GESCO, HPCL и Sanmar также не предоставили ответы на запросы журналистов.
По информации Reuters, генеральный директор Nayara недавно подал в отставку.
Санкции ЕС против России
Напомним, ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.
Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.
По словам главы МИД Эстонии, Брюссель уже начал работать над следующим пакетом санкций.
27 июля, стало известно, что Украина синхронизировала европейские санкции, а также ввела новые ограничения. Они были нацелены против критических ресурсов РФ.