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ЄС почав працювати над 19-м пакетом санкцій проти Росії, - МЗС Естонії

П'ятниця 18 липня 2025 12:10
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ЄС почав працювати над 19-м пакетом санкцій проти Росії, - МЗС Естонії Фото: Маргус Тсахкна, голова Міністерства закордонних справ Естонії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз (ЄС) не планує задовольнятись "половинчастими заходами" проти Росії. Робота над 19-м пакетом санкцій вже розпочалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Естонії Маргуса Тсахкну, якого цитує відомство.

За словами Тсахкни, 18-й пакет обмежень демонструє, що Європа залишається невтомною та рішучою.

"Європейський союз свідомо і послідовно підвищує вартість агресії для Росії. Кожен євро, який Росія заробляє від продажу нафти, допомагає фінансувати її кровопролиття в Україні. Наша мета - перекрити ці фінансові джерела", - додав він.

Як відзначив міністр, РФ повинна усвідомити, що на міжнародній арені немає місця країні, яка порушує міжнародне право і нападає на суверенні держави, у зв'язку з чим ЄС не зупиниться, поки країну-терориста не притягнуть до відповідальності за розв'язану війну.

Він додав, що робота над новим пакетом санкцій вже розпочалась.

"Ми не будемо задовольнятися половинчастими заходами. Кожен новий пакет підсилює наше послання: Україна не самотня, і Росія не залишиться безкарною", - заявив міністр.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії стали одним з головних інструментів міжнародного тиску, спрямованих на обмеження її економічних можливостей країни-терориста. Вони охоплюють різні сфери, включаючи фінанси, енергетику та торгівлю, і мають на меті зменшити ресурси, які Росія може використовувати для ведення війни та підтримки агресивних дій.

Сьогодні, 18 липня, посли країн-членів ЄС домовились про 18-й пакет санкцій проти Росії.

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