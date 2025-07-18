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Один з найжорсткіших пакетів. Посли ЄС домовились про нові санкції проти Росії

П'ятниця 18 липня 2025 09:55
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Один з найжорсткіших пакетів. Посли ЄС домовились про нові санкції проти Росії Фото: Кая Каллас, високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Посли країн-членів Європейського союзу (ЄС) домовились про 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації (РФ), який, у тому ж числі, включатиме зниження верхньої межі цін на експорт російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

"ЄС щойно затвердив один із найжорсткіших на сьогодні пакетів санкцій проти Росії", - заявила Каллас.

За словами Каллас, новий пакет обмежень:

  • спрямований проти ще 105 кораблів "тіньового флоту" та їхніх посібників;
  • обмежить доступ російських банків до фінансування;
  • заборонить будівництво трубопроводів "Північного потоку";
  • встановить нижчу межу цін на нафту;
  • посилить тиск на військову промисловість Росії та китайські банки;
  • блокуватиме експорт технологій, які використовуються в безпілотних літальних апаратах (БпЛА);
  • включатиме обмеження проти найбільшого нафтопереробного заводу "Роснефт" в Індії та тих, хто причетний до пропаганди серед українських дітей.

Як пише Reuters, з посиланням на неназваних дипломатів, 18-й пакет санкцій знизить цінову межу G7 для сирої нафти до 47,6 долара за барель.

18-й пакет санкцій проти Росії

Санкції проти Росії під час повномасштабної війни стали одним з найголовніших інструментів міжнародного тиску. Вони мають на меті обмежити економічні можливості ворога, зокрема в енергетичному секторі, та вплинути на його фінансову стабільність. Окрім того, санкції часто спрямовані на окремі підприємства й осіб, які підтримують військові дії або прямо залучені до цього.

18-й пакет санкцій Європейська комісія (ЄК) представила ще 10 червня, але Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати його через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ. Тривалий час посли ЄС через це не могли досягти згоди щодо нових обмежень.

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