Зеленський запровадив нові санкції: під ударом компанії з РФ, Китаю та ОАЕ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №555/2025, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про нові санкції проти компаній і фізичних осіб, які підтримують російську агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №555/2025 глави української держави та на заяву журналістам уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка
Обмеження торкнуться десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з Росії, Китаю, Ірану та Об’єднаних Арабських Еміратів.
27 липня Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО про нові санкції.
Повний перелік осіб та компаній буде оприлюднено окремо, але в Офісі президента вже підтвердили: йдеться про боротьбу з "тіньовим флотом" і схемами постачання товарів подвійного призначення до російського ВПК.
За словами уповноваженого з питань санкційної політики Владислава Власюка, новий пакет охоплює компанії та осіб із Росії, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших країн.
Частина з них пов’язана з постачанням технологій військового призначення для Росії в обхід міжнародних обмежень.
"У 18-му пакеті санкцій ЄС ми ідентифікували 8 фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації - зокрема компанії з рф, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших", - повідомив Власюк журналістам.
Близько 40% фігурантів нових європейських санкцій уже раніше потрапляли під обмеження України. Це свідчить про ефективну координацію дій Києва з міжнародними партнерами.
"Більше синхронізації – складніше обходити санкції", - наголосив Власюк.
Санкції США проти РФ
Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем розробив законопроект про жорсткі санкції проти Росії. Він передбачає 500% вторинні тарифи проти країн, які купують нафту в Росії, а також природний газ, уран і багато іншого.
Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими санкціями, якщо диктатор Володимир Путін не погодиться припинити війну проти України. На виконання цього ультиматуму американський лідер дав Кремлю 50 днів. Трамп обіцяв запровадити 100% вторинні тарифи.
За словами Трампа, якщо Путін не погодиться виконати дедлайн і піти на мирну угоду, для Росії це обернеться "дуже погано".
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