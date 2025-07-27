Без них не полетять ракети? Україна вдарила санкціями по критичних ресурсах РФ
Україна запровадила нові санкції проти критичних ресурсів Росії. Під санкційний удар потрапили 95 підприємств і людей, які працюють на ВПК ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №555.
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 27 липня 2025 року щодо економічних санкцій.
У санкційному списку опинилися 45 фізичних осіб. Повний перелік можна подивитися нижче.
Уповноважений із санкцій Владислав Власюк розповів, що нові санкції пов'язані з видобутком, переробкою та постачанням рідкісноземельних і рідкісних металів, зокрема неодиму, диспрозію, церію, тербію, гадолінію, ітрію, індію та танталу. Ці ресурси є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів і дронів.
"Ми працюємо над тим, щоб і міжнародні партнери ухвалили аналогічні санкції. Обмеження поставок у цих секторах означатиме конкретне зменшення спроможності РФ на полі бою", - каже Власюк.
Повний перелік компаній, які потрапили під санкції.
Президент Володимир Зеленський прокоментував нові антиросійські санкції.
"Максимальний санкційний тиск - це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну. Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки", - зазначив він.
Санкції проти РФ
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський доручив главі МЗС Андрію Сибізі синхронізувати санкції ЄС проти Росії з Україною. Це сталося після того, як Брюссель запровадив 18-й пакет санкцій проти Москви.
Сьогодні, 27 лютого, Зеленський підписав відповідний указ про синхронізацію санкцій.
Україна ідентифікувала 8 фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації, зокрема компанії з РФ, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших країн. Це структури, які пов’язані з тіньовим флотом, постачанням товарів подвійного призначення в обхід санкцій, а також з російським ВПК.
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