ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Без них не полетять ракети? Україна вдарила санкціями по критичних ресурсах РФ

Київ, Неділя 27 липня 2025 15:49
UA EN RU
Без них не полетять ракети? Україна вдарила санкціями по критичних ресурсах РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна запровадила нові санкції проти критичних ресурсів Росії. Під санкційний удар потрапили 95 підприємств і людей, які працюють на ВПК ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №555.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 27 липня 2025 року щодо економічних санкцій.

У санкційному списку опинилися 45 фізичних осіб. Повний перелік можна подивитися нижче.

Уповноважений із санкцій Владислав Власюк розповів, що нові санкції пов'язані з видобутком, переробкою та постачанням рідкісноземельних і рідкісних металів, зокрема неодиму, диспрозію, церію, тербію, гадолінію, ітрію, індію та танталу. Ці ресурси є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів і дронів.

"Ми працюємо над тим, щоб і міжнародні партнери ухвалили аналогічні санкції. Обмеження поставок у цих секторах означатиме конкретне зменшення спроможності РФ на полі бою", - каже Власюк.

Повний перелік компаній, які потрапили під санкції.

Президент Володимир Зеленський прокоментував нові антиросійські санкції.

"Максимальний санкційний тиск - це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну. Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки", - зазначив він.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський доручив главі МЗС Андрію Сибізі синхронізувати санкції ЄС проти Росії з Україною. Це сталося після того, як Брюссель запровадив 18-й пакет санкцій проти Москви.

Сьогодні, 27 лютого, Зеленський підписав відповідний указ про синхронізацію санкцій.

Україна ідентифікувала 8 фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації, зокрема компанії з РФ, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших країн. Це структури, які пов’язані з тіньовим флотом, постачанням товарів подвійного призначення в обхід санкцій, а також з російським ВПК.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО Російська Федерація Офіс президента
Новини
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку