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Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"

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Киев, Пятница 11 февраля 2022 21:30
Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против телеканала "НАШ". Ограничения предусматривает запрет на вещание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Согласно указу, санкции вводятся против ООО "Наша Прага", ООО "Наш24", ООО "Наш 365" и кипрской компании Demosena Investments Ltd. Ограничения включают блокирование активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий и так далее.

Кроме того, другим указом вводятся санкции против российского ООО "Витрина ТВ" (транслятор российских телеканалов).

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ" на основании представления Службы безопасности Украины.

До этого Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания пытался аннулировать лицензию телеканала "НАШ" через суд.

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Владимир Зеленский СНБО Санкции
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СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"
СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"
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