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Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады, - Белый дом

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Вашингтон, Пятница 11 февраля 2022 21:19
Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады, - Белый дом Фото: советника президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине. По его словам, вторжение может произойти до 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы находимся в том окне, когда вторжение России может начаться в любой момент, если Путин примет такое решение. Я не могу комментировать детали нашей разведывательной информации… Но я хочу быть ясным, это может начаться во время Олимпиады, несмотря на многие предположения, что это произойдет после нее", - заявил он.

При этом Салливан подчеркнул, что Белый дом не утверждает, что Россия приняла окончательное решение о вторжении в Украину.

"В этом окне, в этот период времени, и это (вторжение, ред.) может произойти до 20 февраля, до завершения Олимпийских игр в Пекине", - добавил Салливан.

Он также добавил, что вторжение в Украину: скорее всего, начнется с воздушной атаки.

"Вторжение может принимать различные формы, одной из которых является стремительное наступление на город Киев. Это возможная линия атаки, которую могут выбрать российские войска. Они также могут выбрать движение в других частях Украины... Мы формально убеждены, что россияне должны принять решение о вторжении или внимательно изучить возможность создания предлога для проведения операции под ложным флагом", - заявил Салливан.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что имеется четко прописанная процедура действий властей на случай вторжения России в Украину.

Кроме того, Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае вторжения, а Российская Федерация может совершить провокацию "в любой момент".

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