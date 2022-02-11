СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против телеканала "НАШ". Ограничения вводятся на пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Введены санкции и ограничения против компании "Наша Прага", против компании "НАШ 24", "НАШ 365" и компании, которая непосредственно является владельцем всех этих компаний, которая находится на Кипре, в городе Лимассол, Proteas House", - отметил Данилов. Он также уточнил, что санкции вводятся сроком на пять лет.