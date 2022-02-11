Суд оставил без изменений меру пресечения для Порошенко

Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для бывшего президента Петра Порошенко. В отношение него продолжает действовать личное обязательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

Отметим, прокуратура требовала отменить решение Печерского райсуда Киева и отправить Порошенко под стражей с альтернативой выхода под залог в 1 млрд гривен. Однако апелляционная инстанция не удовлетворила ходатайства прокуратуры и защиты и оставила меру пресечения в силе.

Напомним, в январе Порошенко по делу о государственной измене и финансировании терроризма избрали меру пресечения в виде личного обязательства и обязали сдать паспорта для выезда за границу.

По данным следствия, Порошенко в сговоре с другими лицами, в том числе представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛДНР" путем незаконной схемы закупки угля в 2014-2015 годах.